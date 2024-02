Bagno di folla, cantanti e vip al Victory Morgana per i fuochi artificiali e il party “Fuori Sanremo” di Radio Italia

Alle 18.30 Il Victory Morgana e la passeggiata sono stati presi d’assalto dalla folla impaziente di assistere allo spettacolare show di fuochi artificiali in musica e un light show della nave Costa Smeralda. Lo spettacolo ha offerto una danza di luci sincronizzate con alcuni dei successi delle precedenti edizioni del Festival, creando un ponte tra la città e la nave attraccata di fronte alla città.

La serata è proseguita con il party "Fuori Sanremo" di Radio Italia, tradizionalmente ospitato dal Victory, che come ogni anno è stato un evento di grande successo. Alla serata erano presenti ospiti speciali, giornalisti e creator. Insieme a loro ovviamente hanno partecipato tantissimi dei cantanti in gara e super ospiti tra cui Alfa, Annalisa, Dargen D’Amico, Diodato, Emma Marrone, Fred De Palma, Geolier, Ghaly, Il Volo, Mahmood, Mr Rain, Nek, Rose Villain, I The Kolors e molti altri. I conduttori Paoletta e Mauro Marino si sono alternati al dj-set, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente. Inoltre, il party ha visto il tradizionale taglio di una torta speciale e la presenza di prelibatezze gastronomiche.

L’atmosfera del Festival ha invaso le vie di Sanremo e il Victory Morgana che da 20 anni ospita gli after party più esclusivi della settimana, chissà quali altri sorprese si celano dietro al programma di eventi della settimana.