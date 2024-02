Sanremo: nasce Monkey’s Radio, inaugurazione lunedì prossimo alla Gintoneria in piazza Bresca

Lunedì 5 febbraio, dalla città della Musica, parte Monkey’s Radio con inaugurazione alle ore 18.00 dalla Gintoneria di Sanremo, in piazza Bresca.

La Radio, durante la settimana del Festival avrà uno speaker d’eccezione per le interviste ai talent e ai personaggi del Festival di Sanremo, Federico Chimirri, noto chef e dj, tutti i giorni da martedì al sabato con tante attività ed iniziative. Dj set nelle serate di lunedì, venerdì e sabato. Si inizia lunedì alle 18 con il dj set di Nico Martini.

Monkey's Radio è una radio giovane e dinamica che ha origine a Sanremo, la città della musica. L’obiettivo principale è offrire un intrattenimento musicale continuo, 24 ore su 24, con le migliori hit del momento. La musica è in costante evoluzione e, di conseguenza, anche la radio deve adattarsi a questi cambiamenti. Per questo motivo, saranno nuove tecnologie e nuove idee per creare una connessione tra le persone di ogni età, genere e provenienza, attraverso il linguaggio universale della musica.

Monkey's Radio è il risultato dell'espansione del brand Monkey's, un format di clubbing lanciato nell'estate del 2023 a Sanremo grazie anche alla preziosa partnership con Radio Mediaset. I ritmi della giungla non conoscono confini e sono arrivati ad animare anche il giovedì notte del Hollywood privé di Milano. Le avventure delle scimmie però non si fermano, sono in arrivo tante novità da urlo! Per non perdertele seguici sui nostri canali social e sul sito web www,monkeysradio.it

La programmazione musicale di Monkey’s Radio offre una selezione dei migliori successi del momento, sia a livello nazionale che internazionale, ricca di brani popolari e di tendenza, che coprono una vasta gamma di generi e stili musicali.

Monkey’s Radio potrà essere ascoltata in modo comodo e accessibile sia dalla tua auto, tramite la tecnologia DAB+, sia nella tua quotidianità attraverso il nostro sito web e la nostra app.