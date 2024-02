Festival di Sanremo 2024: anche quest'anno Sistel Telecomunicazioni fornisce la fibra ottica a tutti i giornalisti

Anche quest’anno l’azienda ponentina Sistel Telecomunicazioni di Danilo Laura sarà al centro delle connessioni per il Festival di Sanremo. Dopo aver curato per due anni (anche se sono già nove le edizioni in totale) l’allestimento del servizio Internet e in Wi-Fi della sala stampa al Casinò, quest’anno si occuperà dello stesso servizio per le sale dell’Ariston Roof e del Palafiori per le radio e tv private.

Sono stati già generati gli accessi alla rete per circa 400 giornalisti al Roof (anche se questi saranno oltre 800 saranno all’interno a rotazione) ai quali si aggiungeranno nella settimana gli ospiti, che porteranno ad accessi in contemporanea con una banda illimitata fino a 1 Gb per tutti. I numeri della sala stampa del Palafiori saranno del tutto simili.

L’impianto è stato allestito è quello con standard WiFi 6 di ultimissima generazione. Al momento non può essere prevista la quantità di giga che verranno movimentati, ma saranno sicuramente più dello scorso anno. Sistel garantirà almeno 500/600 connessioni contemporanee in entrambe le sale stampa.

Sono stati messi a disposizione circa tre Gigabit per poter collegare tutti i giornalisti che si collegheranno in wireless. La stessa Sistel fornirà 10 connessioni da 1 Gigabit l’una alle agenzie fotografiche, che saranno collegate via cavo.

Come lo scorso anno Sistel ha anche curato le installazioni legate al mondo Rai Pubblicità e Casa Sanremo per queste settimane che vedono il Festival nella città dei fiori. L’azienda ponentina ha realizzato una infrastruttura in fibra ottica, che collega la regia di Rai Pubblicità sul solettone di piazza Colombo, ai quattro maxischermi sistemati tra Santa Tecla, piazza Colombo, corso Garibaldi e piazza Borea D’Olmo. La regia potrà pilotare, insieme o singolarmente gli schermi.

Sono anche state installate connettività in fibra ottica dietro al palco sul solettone di piazza Colombo, ma anche in diverse zone della città, in particolare nel ‘Villaggio delle Radio’ di fronte al Casinò, oltre al truck di Rds in piazza Muccioli.

Sistel sarà anche il fornitore ufficiale della Mondadori che, quest’anno ha affittato una villa attigua all’hotel Miramare Palace. Il gruppo editoriale ha scelto l’azienda sanremese dopo che per 20 anni si era rivolta ad un fornitore nazionale. Inoltre la fibra di Sistel è stata scelta anche da alcuni gruppi editoriali, che si posizioneranno in piazza Bresca e anche in via Corradi e via Palazzo. Anche il ‘Gruppo Eventi’, che organizza anche quest’anno ‘Casa Sanremo’ ha scelto Sistel per gestire tutto il sistema Internet dal Palafiori.

In totale l’azienda ponentina, che ha messo in campo tutti i suoi operai ed una serie di elettricisti esterni, fornirà circa 10 Gigabit di rete Internet agli operatori dell’informazione. Nei giorni antecedenti al Festival la squadra di Sistel ha lavorato soprattutto nelle ore notturne per stendere la fibra, in modo da non creare problemi ai negozi e ai passanti. Un lavoro molto importante che ha visto impegnate insieme a Sistel una serie di imprese locali.

L’azienda curerà anche l’assistenza totale delle linee installate per tutta la settimana festivaliera, giorno e notte. Sistel, tra l’altro, fornisce come operatore indipendente le linee Internet attingendo dalla banda ultra larga della fibra ottica europea e non da altri operatori. La linea utilizzata dall’azienda ponentina è quella dell’anello ‘ottico’ continentale, utilizzata per l’interconnessione tra le diverse nazioni ed anche dalla Nato.