Ventimiglia, nel centro storico va in scena il "Carlevá d’a Ciassa" (Foto)

A Ventimiglia Alta, domenica 18 febbraio dalle 14, andrà in scena la 45esima edizione del “Carlevá d’a Ciassa”.

Il centro storico, per l'occasione, sarà animato da giochi a tema, pentolaccia, gonfiabili di Kenzo Clown Dj, lotteria dei bambini, banchetto dei dolci, sbandieratori e musici del Sestiere Ciassa e dall'Orchestra Filarmonica Giovanile di Ventimiglia. Verrà, inoltre, premiato il costume migliore e vi sarà il Falò del Re Carnevale.

L'evento verrà organizzato dal Sestiere Ciassa in collaborazione con il Comune e l’Orchestra Filarmonica Giovanile di Ventimiglia. "Sono tutti invitati al 45° Carlevà d'a Ciassa, il nostro tradizionale Carnevale in piazza, che quest'anno sarà a tema 'Willy Wonka'" - fanno sapere gli organizzatori - "Vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio di divertimento nella nostra 'Fabbrica di Cioccolato', domenica 18 febbraio alle 14 in piazza della Cattedrale a Ventimiglia Alta".