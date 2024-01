Ospedaletti: ottimo successo di partecipazione per i due appuntamenti del progetto 'Scuola Famiglia'

Il 15 e 22 gennaio scorsi la scuola ‘E. De Amicis’ di Ospedaletti ha proposto due incontri dedicati alle domande di genitori e insegnanti, il primo incentrato sull’infanzia, il secondo sulla preadolescenza.

L’iniziativa è stata allargata a tutto l’Istituto Comprensivo Sanremo-Ponente ed il progetto è stato proposto alla scuola dal gruppo ‘Ospedaletti per tutti’ con i Consiglieri Paolo Blancardi e Maurizio Taggiasco.

Gli insegnanti, grazie alla collaborazione di Martina Prette e Sara Orsino, hanno deciso, questa volta di proporre un intervento non agli alunni, bensì agli adulti per sentirsi meno soli nel compito di educare le nuove generazioni. Una possibilità di rinsaldare il legame tra scuola e famiglia, per costruire una comunità educante. Gli incontri hanno visto la partecipazione di un buon numero di genitori, che hanno piacevolmente accolto l’invito, al termine del quale hanno fatto richiesta di ripetere iniziative simili.

“Un ringraziamento alla Dott.ssa Martina Prette – dicono gli insegnanti - psicologa psicoterapeuta dell’età evolutiva, detta la ‘Bambinologa’, alla Dott.ssa Sara Orsino, psicologa esperta in crisi evolutive dell’adolescente e del giovane adulto, Vice presidente dell’associazione ‘Effetto Farfalla’.”

‘Ospedaletti per tutti’ ha ringraziato tutti i relatori e i responsabili coinvolti in questo interessante ed utile progetto per sensibilizzare alunni e famiglie uno in particolare al Dottor Davide Bellini e la responsabile del comune di Ospedaletti, la dott.sa Delle Monache.