Vallecrosia commemora il ‘Giorno della Memoria’ al cippo dell'ex campo di concentramento (Foto e video)

Vallecrosia commemora il ‘Giorno della Memoria’ al cippo dell'ex campo di concentramento di via San Rocco.

Per l'occasione erano presenti l’Amministrazione comunale, il consigliere regionale Veronica Russo, le scolaresche del Cnos-Fap e dell’Istituto Comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia, il professor Gian Paolo Lanteri, autorità civili, militari e religiose, gli alpini di Vallecrosia, la Ponente emergenza protezione civile e le associazioni combattentistiche e d'arma.

L'evento è stato organizzato in occasione dell’80° anniversario dell’istituzione del campo di concentramento provinciale per ebrei e familiari dissidenti/renitenti alla leva nella R.S.I., istituito a Vallecrosia nel febbraio del 1944. Attraverso la lettura della storia, di brani, poesie, cartelloni e performance gli alunni delle scuole di Vallecrosia hanno compreso e fatto conoscere il dolore e la sofferenza provocati in quel periodo ma anche come alcune persone hanno coraggiosamente scelto di opporsi all'ingiustizia aiutando gli altri. Le insegnanti hanno, infatti, cercato di stimolare i bambini e i ragazzi a trovare parole positive su cui focalizzare la loro attenzione in modo che crescano nella tolleranza e nella volontà di pace e giustizia. I bambini più piccoli hanno scritto alcune parole sopra a delle bandierine che sono state appese accanto al cippo affinché l'aria possa diffonderle in tutto il mondo mentre l'installazione completa, che rappresenta l'intero percorso, è stata allestita all'interno della scuola. Altri ragazzi, invece, insieme al primo cittadino hanno posato una pietra davanti al cippo.