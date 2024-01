Per non dimenticare, Ventimiglia commemora il Giorno della Memoria (Foto e video)

Ventimiglia commemora il Giorno della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah. Questa mattina, alla presenza di autorità civili e militari, di associazioni e dei cittadini, in piazza Ettore e Marco Bassi, di fronte alla Biblioteca Aprosiana, si è svolta la commemorazione pubblica con il picchetto d’onore della polizia locale e la deposizione di una corona di fiori.

Per l'occasione sono stati ricordati anche i ventimigliesi Ettore e Marco Bassi. I presenti si sono recati presso le due pietre di inciampo posizionate davanti al luogo dove una volta vi era la loro attività: il negozio Bassi, che vendeva maglie e indumenti intimi. Ettore e Marco Bassi erano due commercianti che erano stati arrestati e deportati a Auschwitz, dove morirono, per aver aiutato centinaia di ebrei a espatriare clandestinamente in Francia, soprattutto via mare. "Un momento di riflessione nella piazza che ospita il ricordo di due nostri concittadini che hanno perso la vita nella tragedia che è stata la persecuzione razziale" - commenta il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Un momento della storia che deve far riflettere sul passato per non commettere gli stessi errori nel futuro. Depositiamo un mazzo di fiori per ricordare i nostri concittadini e tutte le vittime di questa tragedia".

"Quest'anno a Ventimiglia vi sono in programma diverse iniziative volte alla commemorazione e al ricordo di una delle più grandi tragedie del ‘900" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Ieri si è tenuta una rappresentazione teatrale riservata alle scuole della città dal titolo 'Anche noi all’inferno' a cura di Liber Theatrum. Lo spettacolo, aperto al pubblico e ad offerta libera, sarà replicato oggi alle 16 presso le sale sotterranee del Forte dell’Annunziata in collaborazione con il Museo Archeologico Girolamo Rossi. Oggi alle 16, presso la sala polivalente Sant’Agostino, si terrà, inoltre, un convegno dal titolo 'Oltre la Shoah' con Joè Ninio, a cura dell’Associazione Culturale Italia-Israele".

"Lunedì 29 gennaio, alle 15.15, sarà presentato presso l’Aula Magna dell’I.C. Biancheri, il progetto commemorativo 'Piccoli storici, Grandi testimoni', a cura degli studenti" - fa sapere il primo cittadino - "Mercoledì 31 Gennaio, alle 16, infine, presso la sala polivalente Sant’Agostino, si terrà un convegno dal titolo 'L’antisemitismo da sempre' con lo storico israeliano Ofir Hayvri, a cura dell’associazione culturale Italia-Israele".