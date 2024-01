Giornata della Memoria: non dimentichiamo, a Sanremo il ricordo delle vittime del nazismo (Foto e Video)

Sanremo ha ricordato, questa mattina, le vittime dell'Olocausto durante la seconda guerra mondiale. Per il Giorno della Memoria, amministrazione comunale, associazioni e cittadini hanno preso parte alla tradizionale posa dell’omaggio floreale con il Tricolore in corso Mombello.

Un gesto per non dimenticare i militari sanremesi che vennero internati nei lager nazisti. La data del 27 gennaio ricorda il giorno della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Per l’Amministrazione erano presenti gli Assessori Massimo Donzella e Silvana Ormea.

Donzella ha ricordato i crimini commessi dai nazisti esortando tutti a non dimenticare per una società libera e unita tra tutti. Ha preso anche la parola Amelia Narciso, presidente Anpi, che ha ricordato come i crimini non furono commessi solo nei confronti degli ebrei ma anche contro tanti altri cittadini europei, considerati ‘inferiori’ dal regime nazista e fascista.

Presenti anche altri rappresentanti dell’amministrazione e del consiglio comunale (Luca Lombardi, Andrea Artioli e Umberto Bellini), gli esponenti dell’ANPI, ANIED, associazione nazionale combattenti e reduci, gli Alpini, l’associazione paracadutisti e tutti i massimi rappresentanti delle forze dell’ordine.