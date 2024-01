Bordighera celebra la Giornata della Memoria con il cortometraggio "Seife" di Riccardo Di Gerlando (Foto)

Bordighera celebra la Giornata della Memoria con il cortometraggio "Seife" dell'educatore socio pedagogico e filmaker sanremese Riccardo Di Gerlando, che si potrà ammirare il 27 gennaio alle 15 nella sala polivalente di Terrasanta, in via Cadorna 9.

Il cortometraggio affronta una tematica molto toccante: lo sterminio delle persone con disabilità commesso nella Germania nazista tramite il programma Aktion T4. Andrea Ganzerla, protagonista del film, si cala nel ruolo di un ragazzo autistico che viene condotto in clinica, con la falsa promessa di iniziare delle cure sperimentali prescritte dal medico di famiglia. Seife in tedesco significa “sapone”, il soprannome dato al giovane che usava intagliare saponette per dargli la giusta forma, aiutandosi con un coltello. Il ragazzo, ignaro del suo tragico destino, sarà capace di provare un platonico sentimento per un’infermiera, lasciandole qualcosa di estremamente prezioso e autentico.

Proiezione e prologo teatrale saranno di Francesco Verrando e Nicoletta Valesini. L'ingresso dell'evento, organizzato da Anfcdg di Bordighera, è gratuito.