Ventimiglia, Giorno della Memoria: alle 'Biancheri' un evento per non dimenticare (Foto)

Un evento 'per non dimenticare' è andato in scena, nella giornata odierna, nell’aula magna dell’istituto comprensivo Biancheri a Ventimiglia in occasione del Giorno della Memoria.

Gli studenti hanno illustrato il loro progetto commemorativo “Piccoli storici, grandi testimoni” alla presenza del vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta, degli assessori Serena Calcopietro e Domenico Calimera e dei rappresentanti di diverse associazioni del territorio. "E' stata una bella esperienza" - commenta il vicesindaco e assessore alla Scuola e servizi scolastici Marco Agosta - "Gli studenti hanno letto delle storie vere ed emozionanti. E' stato un incontro interessante e toccante".

L'evento, presentato dal professor Teodoro Panetta, rientrava nelle iniziative proposte dal comune di Ventimiglia in ricordo delle vittime della Shoah e per commemorare una delle più grandi tragedie del ‘900. "E' stato un incontro emozionante e toccante" - dice l'assessore alla Cultura e Manifestazioni Serena Calcopietro - "Si sono susseguiti video con spiegazioni e parti recitate dagli studenti che hanno portato varie e scioccanti testimonianze. Sono state raccontate diverse storie, tutte vere, e affrontate tematiche che, purtroppo, sono ancora attuali, come il razzismo. Mercoledì 31 gennaio, alle 16, presso la sala polivalente Sant’Agostino, si terrà un altro evento dedicato al Giorno della Memoria: un convegno dal titolo 'L’antisemitismo da sempre' con lo storico israeliano Ofir Hayvri, a cura dell’associazione culturale Italia-Israele".