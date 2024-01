Ventimiglia: gli alunni dell’Istituto Comprensivo n.2 Cavour ricordano lo Shoah

In occasione dell’anniversario del 'Giorno della Memoria', in ricordo delle persecuzioni del popolo ebraico, le classi di tutti i plessi dell’IC n.2 Cavour di Ventimiglia, diretto dalla Dott.ssa Antonella Costanza, hanno osservato un minuto di silenzio in seguito al suono prolungato della campanella ed organizzato iniziative volte a creare momenti di approfondimento e riflessione particolarmente utili alla costruzione di principi di cittadinanza.

Inoltre le classi terze della scuola secondaria di primo grado dei plessi di Roverino e Ventimiglia alta hanno partecipato allo spettacolo teatrale programmato dal Comune di Ventimiglia dal titolo 'Anche noi all’Inferno'. La rappresentazione è stata realizzata dalla Compagnia 'Libertheatrum' del Dott.Diego Marangon.