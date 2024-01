Santo Stefano al Mare: domani la presentazione del nuovo libro di Andrea Fagioli

Dopo la prima presentazione ufficiale del nuovo libro di Andrea Fagioli, andato in scena a dicembre a Taggia, domani è previsto un nuovo evento. L'appuntamento è alle ore 16:30 presso la Sala Polivalente di Santo Stefano al Mare sul lungomare Colombo 76. La presentazione è promossa dall'Associazione Culturale "Il Timone" con il patrocinio del Comune di Santo Stefano al Mare.

L'incontro sarà presentato da Lucio D'Aloisio. L'autore sarà intervistato dal giornalista Marco Corradi. Seguirà un rinfresco.

Il volume, dal titolo "Il Genio", parla di un'amicizia, ma offre anche uno spaccato di vita che riporterà il lettore negli anni passati.

Questa è la storia di un uomo conosciuto come 'il Genio', per l'autore un insostituibile compagno di avventure e viaggi improvvisati, un ottimo cognato, un grande amico. Un pot-pourri di ricordi scanditi dagli eventi calcistici più noti, quelli per cui ci si ritrova tutti insieme a sperare che un calcio di rigore possa consentire ai presenti di gioire, brindare, abbracciarsi. Attimi di quotidianità condivisa, le canzoni cantate a squarciagola, le selvagge spiagge della Corsica, esplorate in Vespa, la nascita dei figli, le cene di famiglia, arricchiscono di aneddoti indimenticabili queste pagine, che costituiscono un memoir profondo e delicato di una persona che continuerà a vivere per sempre nei cuori delle persone che l'hanno amata.