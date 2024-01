Sanremo: durante il festival va in scena dal teatro del Casinò la bellezza in ogni sua declinazione

Quest'anno a Sanremo andrà in scena la bellezza, in ogni sua declinazione. Non soltanto quella che calcherà il palco dell'Ariston, ma anche quella che caratterizzerà una settimana di eventi organizzati dall'Intergruppo Parlamentare ‘La cultura della Bellezza: medicina estetica, formazione, ricerca e benessere’ di cui è Presidente l'On. Gimmi Cangiano.

"Un ‘Festival della bellezza’ che vedrà confrontarsi i massimi rappresentanti delle Istituzioni nazionali, i Sindaci d'Italia, guidati da Antonio Del Giudice, Sindaco di Striano e Vicepresidente di Anci Campania, e gli operatori del settore nel campo dello spettacolo, della moda e dello sport.

"Un confronto che avrà come focus - si spiega nel comunicato - l'importanza della Medicina Estetica e della corretta alimentazione, intorno alle quali ruoteranno workshop e dibattiti incentrati sul ruolo che la formazione e la ricerca devono avere in relazione al concetto di medicina estetica e alle proprietà benefiche del mangiare sano e della Dieta Mediterranea. Spesso infatti si è portati a liquidare la questione con molta superficialità, riducendo la cura di se stessi e la medicina estetica ad un fattore legato esclusivamente all'apparire esteriore. Sfugge però l'importanza che invece la stessa ricopre nel consentire di ritrovare un equilibrio interiore ed un benessere psicologico che vengono fuori dallo stare bene interiormente. E sfugge anche l'intenso studio di ricerca e quel processo di formazione continua che sottende alla medicina estetica e a chi la pratica.



Veicolare questo messaggio ed abbinarlo alla promozione di uno stile di vita sano, è l'obiettivo dell'Intergruppo ‘La cultura della bellezza' che a Sanremo, in diretta dal palco del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, porterà in un contesto tra i più importanti la Dieta Mediterranea, che resta la prima medicina per essere belli fuori e stare bene dentro, e che sarà protagonista di incontri e dibattiti grazie al lavoro del Presidente Cangiano, coadiuvato dalla Dott.ssa Maria Rosaria Boccia Presidente del comitato Tecnico e Scientifico dell’Intergruppo Parlamentare e dalla Dott.ssa Maria De Martino Presidente del comitato organizzativo".