Giorno della Memoria, il programma delle commemorazioni a Ventimiglia

In occasione del Giorno della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah, sono in programma a Ventimiglia diverse iniziative per commemorare una delle più grandi tragedie del ‘900.

Domani, venerdì 26 gennaio, alle 10.15, è in programma una rappresentazione teatrale riservata alle scuole della città dal titolo “Anche noi all’inferno” a cura di Liber Theatrum. Lo spettacolo, aperto al pubblico a offerta libera, sarà replicato il giorno seguente, alle 16, nelle sale sotterranee del Forte dell’Annunziata in collaborazione con il Museo Archeologico Girolamo Rossi.

Sabato, Giorno della Memoria, alle 10, in piazza Ettore e Marco Bassi (fronte biblioteca Aprosiana), si terrà la commemorazione pubblica alla presenza del sindaco Flavio Di Muro e delle autorità cittadine con il picchetto d’onore della Polizia Locale e la deposizione di una corona di fiori.

Sempre sabato, alle 16, nella sala polivalente Sant’Agostino, si terrà un convegno dal titolo “Oltre la Shoah” con Joè Ninio, a cura dell’associazione culturale Italia-Israele.

Lunedì alle 15.15, nell’aula magna dell’istituto comprensivo Biancheri sarà presentato, alla presenza del vicesindaco e assessore alle scuole Marco Agosta, il progetto commemorativo “Piccoli storici, grandi testimoni”, a cura degli studenti.

Mercoledì, alle 16, nella sala polivalente Sant’Agostino, il convegno dal titolo “L’antisemitismo da sempre” con lo storico israeliano Ofir Hayvri, a cura dell’associazione culturale Italia-Israele.