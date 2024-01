Ventimiglia, diciannove artisti in mostra nel chiostro della chiesa di Sant'Agostino (Foto)

Un'occasione per scoprire i talenti locali che, per l'occasione, saranno diciannove. Hanno, infatti, aderito, con entusiasmo, all'iniziativa Alberti Gaia, Ambesi Ylenia, Bomba Alberto, Caramello Gaspare, Ciancia Lorenza, Ciuffardi Stefania, Cucinotta Fausta, De Villa Matteo, Ferrari Giampiero “Piero”, Garoscio Miranda, Leone Elisa, Marani David Maria, Plataroti Wanda, Proverbio Maria Franca, Quaglia Pier Paolo, Secco Francesca, Secco Ivan, Teodoro Maila e Viale Gilda. "Sabato e domenica prossimi chiudiamo, almeno per il momento, il ciclo di mostre che il Comitato di Quartiere ha avuto il piacere di organizzare, su impulso proprio dei vari autori presenti sulla piazza intemelia, dedicate all'arte e, in particolare, a quei talenti, giovani e meno giovani, che in maniera quasi sorprendente caratterizzano l'estremo Ponente ligure e il comprensorio intemelio" - fa sapere il presidente del Comitato di Quartiere San Secondo, Pippo Russo - "La riprova di ciò l'abbiamo potuta riscontrare negli scorsi mesi di settembre ed ottobre, quando ben due esposizioni sono state allestite nella suggestiva cornice del chiostro della Parrocchia di Sant'Agostino. Il buon successo ottenuto nelle due circostanze ha risvegliato ancora di più l'entusiasmo sia nostro che degli artisti del territorio. Per questo motivo, dai sette presenti nella rassegna del 6, 7 e 8 ottobre dell'anno passato, in quella che avrà luogo a fine gennaio potremo contare sulla partecipazione di ben 19 autori, le cui opere più significative avremo il piacere di offrire alla vista e all'apprezzamento dei visitatori, che ci auguriamo naturalmente essere numerosi come nelle precedenti edizioni".