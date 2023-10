Ventimiglia, sette pittori in mostra e 'Pisciadela d'arte' a Sant'Agostino (Foto)

"In attesa di rituffarci pienamente nell'attività di confronto con l'amministrazione comunale per affrontare i vari problemi della nostra zona, abbiamo pensato di riproporre in forma allargata una mostra di pittura con ben sette autori, alla quale affiancheremo nel pomeriggio di domenica 8 ottobre una simpatica gara riservata alla 'Pisciadela d'arte'. Questa seconda iniziativa, in verità, sarà totalmente curata dal 'Circolo della Castagnola' e dal suo infaticabile presidente Mauro Merlenghi" - dice il presidente del Comitato di Quartiere San Secondo, Pippo Russo - " Il nostro Comitato ha vissuto una stagione estiva intensa e al tempo stesso densa di soddisfazioni, prima con gli spettacoli svoltisi a luglio nell'Istituto delle Suore di Santa Marta e a fine agosto nel Piazzale del Santuario di San Secondo, proprio nei giorni precedenti la festa patronale cittadina. Siamo passati poi ad una simpatica gara di pittura all'interno del Santuario, rivolta soprattutto ai bambini, ma non solo, per spostarci poi nel chiostro di Sant'Agostino, ove nello scorso fine settimana ha avuto luogo un'interessantissima mostra dedicata al giovane e talentuoso Matteo De Villa, ormai più che una promessa in campo pittorico. Adesso, per concludere in bellezza la nostra cospicua attività ricreativa del 2023, il nostro programma prevede l 'allestimento di una seconda e più corposa rassegna di opere, realizzate da ben sette artisti locali. A Matteo De Villa si affiancheranno, infatti, sei pittrici dell'estremo Ponente ligure , tutte meritevoli dell'attenzione dei critici e degli appassionati in genere, nonché di semplici curiosi dell'arte pittorica".

"Nel chiostro di Sant'Agostino, accanto a Matteo, avremo la presenza di Lorenza Ciencia, tra l'altro già nostra ospite in una rassegna di inizio giugno a San Secondo, Benedetta Conti, Wanda Plataroti, Ylenia Ambesi, Fausta Cucinotta, e Stefania Ciuffardi, sansecondina doc" - svela - "I visitatori avranno la possibilità di ammirare, pertanto, un numero notevole di opere, contenenti temi di varia ispirazione, che sarà piacevole scoprire in una rassegna assolutamente di rilievo. La mostra avrà luogo nei giorni di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre, con orario fissato dalle 15 alle 19. Ma non finisce qui, questa volta vogliamo sconfinare addirittura nella gastronomia".

Il Comitato di Quartiere di San Secondo ha sposato una simpaticissima iniziativa intrapresa dall'attivissimo 'Circolo della Castagnola' di Ventimiglia, guidata in maniera brillante dall'instancabile Mauro Merlenghi, da sempre impegnato nella valorizzazione dei prodotti locali e nella difesa della loro autenticità. "In quest'ottica domenica 8 ottobre, in occasione della terza ed ultima giornata della mostra di pittura allestita a cura del nostro Comitato nel chiostro della chiesa di Sant'Agostino, che vedrà la presenza di ben sette artisti, avrà luogo la prima edizione della Pisciadela d'arte, dedicata, come dice l'intestazione, a questo caratteristico piatto della cucina ventimigliese. Le modalità per la partecipazione e le regole del concorso verranno comunicate a parte. In questo momento ci piace sottolineare la sinergia che si è instaurata con il 'Circolo' e la volontà di far conoscere la nostra città anche per le sue peculiarità gastronomiche, meritevoli di ogni attenzione. Come degna conclusione della gioiosa competizione, le 'Pisciadele' partecipanti alla gara, una volta giudicate da un trio di giurati appositamente nominati per l'occasione, verranno offerte ai presenti per una simpatica degustazione finale. Vi aspettiamo, quindi, numerosi domenica 8 ottobre alle 15 per ammirare le opere esposte dagli artisti della nostra zona e, dalle 17.30 in avanti, per assistere alla premiazione della 'Pisciadela' d'arte 2023 e per assaporare poi la bontà del prodotto".