Ventimiglia, mostra d'arte collettiva in esposizione nel chiostro della chiesa di Sant'Agostino (Foto e video)

Ritratti, paesaggi, animali e opere astratte in esposizione a Ventimiglia. Si può ammirare, da questa mattina, una mostra d'arte collettiva nel chiostro della chiesa di Sant'Agostino. Un'occasione unica, proposta dal Comitato di Quartiere San Secondo, per scoprire i talenti locali.

Si può visitare oggi e domani, al mattino dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 14 alle 18. Il vernissage sarà questa sera alle 17 alla presenza degli autori e delle autorità. "Il chiostro di Sant'Agostino si presta bene a questo tipo di manifestazioni" - fa sapere il presidente del Comitato di Quartiere San Secondo, Pippo Russo - "Si potranno vedere opere, diverse per stile e tecnica pittorica o comunque realizzativa, che ben rappresentano il valore e la caratura degli artisti che operano nel nostro territorio e che, a nostro modestissimo parere, meritano una cornice e una valorizzazione adeguata".

Un evento che ha il patrocinio del comune di Ventimiglia. "La splendida location del chiostro della chiesa di Sant'Agostino è contornata da opere, non soltanto d'arte e pittura ma anche di artigianato" - dice l'assessore di Ventimiglia Serena Calcopietro che, questa mattina, ha visitato la mostra insieme al sindaco Flavio Di Muro e alla sua amministrazione - "E' un'ottima opportunità per mettere in luce tutti i nostri artisti".

All'iniziativa hanno aderito, con entusiasmo, Alberti Gaia, Ambesi Ylenia, Bomba Alberto, Caramello Gaspare, Ciancia Lorenza, Ciuffardi Stefania, Cucinotta Fausta, De Villa Matteo, Ferrari Giampiero “Piero”, Garoscio Miranda, Leone Elisa, Marani David Maria, Plataroti Wanda, Proverbio Maria Franca, Quaglia Pier Paolo, Secco Francesca, Secco Ivan, Teodoro Maila e Viale Gilda.