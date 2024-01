74° Festival di Sanremo: all’Ariston le prove entrano nel vivo, in città arrivano i cantanti

74° Festival di Sanremo, ci siamo. Può iniziare il conto alla rovescia verso il 6 febbraio, data d’inizio per la quinta edizione firmata da Amadeus nella doppia veste di conduttore e direttore artistico. E, come da tradizione, le settimane prima del “via” sono scandite dalle prove e dalla sfilata dei protagonisti per le vie del centro.

All’Ariston si lavora giorno e notte per l’allestimento del palco su cui iniziano a prendere le misure i protagonisti della 74ª edizione.

L’obiettivo della nostra Erika Bonazinga ha catturato oggi Geolier davanti all'hotel 'Globo', pronto per la sua “prima” sul palco più prestigioso della canzone italiana.

Intanto in piazza Colombo continua a crescere il palco che ospiterà grandi nomi della canzone italiana e alcuni dei protagonisti della kermesse negli ultimi anni.

Sanremo è pronta, la città sta allestendo tutti gli spazi per gli eventi collaterali e per le grandi novità del 2024. Prima tra tutte il “glass” da cui Fiorello tutti i giorni trasmetterà il suo “Viva Rai2!” in versione festivaliera.

(Foto di Erika Bonazinga)