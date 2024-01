"Sarà un Festival indimenticabile": prosegue l'allestimento in centro, 'sold out' per il 'Villaggio delle radio' (Foto)

“Sarà un Festival straordinario, che oscurerà le edizioni precedenti. E lo sarà soprattutto nella sua edizione diffusa, fuori dall’Ariston”. Lo sostengono in molti, soprattutto da palazzo Bellevue, che vede crescere le strutture in costruzione da oltre una settimana nel centro della città.

Ieri parte dell’enorme palco di piazza Colombo è stato allestito e oggi dovrebbe essere innalzata la parte superiore, che darà la sensazione di grandezza a chi passerà dal centro della città dei fiori. Mentre in piazza Borea d’Olmo si costruiscono i diversi stand che ospiteranno Radio Due ed altri, lavoro certosino per l’allestimento del ‘glass’ di ‘Viva Rai Due’ che ospiterà la trasmissione di Fiorello, al mattino del lunedì e la notte dopo il Festival nelle altre serate della kermesse canora matuziana.

Anche i lavori di sostegno all’interno del parcheggio sotto il solettone sono terminati e le strutture sono pronte a contenere il peso del palco e del resto che viene montato al di sopra. Intanto è stato confermato lo spostamento dei fuochi piromusicali, dal lunedì alla domenica sera.

Lo scorso anno, lo ricordiamo, si svolsero immediatamente dopo la sfilata dei cantanti sul ‘green carpet’ mentre la volontà del 2024 è quella di concentrare l’interesse del lunedì proprio sulla sfilata e, perché no, anticipare di un giorno quello della settimana festivaliera con i fuochi sopra la nave da crociera.

Grande interesse, anche quest’anno, da parte delle radio nazionali e per il relativo villaggio, che verrà allestito sotto il Casinò. Sono otto i network che hanno fatto richiesta di far stazionare un loro mezzo, ma sarebbero potuti essere di più, se ci fosse stato spazio a sufficienza. Quest’anno ci sarà il cambio per Rtl 102.5, che non sarà più all’Oviesse, dove invece si insedierà la Rai.

Sempre in tema di radio, ci saranno due network che occuperanno due altri spazi. Radio Kiss Kiss sarà infatti in piazzale Vesco, di fronte alla Capitaneria di Porto, mentre Rds sarà in piazza Muccioli. Ancora da decidere, ma si farà sicuramente, la cerimonia di inaugurazione delle luminarie sulla canzone di Toto Cutugno, in via Matteotti.