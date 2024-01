Casa Rachele compie 27 anni: grande festa nella struttura per anziani a Vallecrosia (Foto e video)

Grande festa a Casa Rachele a Vallecrosia per il compimento dei 27 anni della struttura per anziani. Oggi pomeriggio, i 78 ospiti, i loro parenti e il personale della casa di riposo si sono riuniti per festeggiare insieme il traguardo con brindisi e taglio della torta di compleanno. Per l'occasione era presente anche l'assessore di Vallecrosia Patrizia Biancheri.

Il 16 gennaio del 1997, infatti, i primi cinque ospiti sono entrati all’interno della Fondazione Rachele Zitomirski – Onlus, che è nata per espressa volontà testamentaria della dottoressa Rachele Zitomirski, farmacista a Vallecrosia, con lo scopo di costruire una casa per ospitare persone anziane, offrendo loro adeguata assistenza. E' un ente riconosciuto dalla Giunta Regionale, è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche ed è, inoltre, iscritta all’Albo Regionale degli Enti e delle Associazioni di Assistenza. Dal 1° gennaio del 1998 è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

Tra i maggiori benefattori che hanno permesso la realizzazione della residenza sanitaria assistenziale Casa Rachele, oltre alla signora Zitomirski, vi sono anche Armando Viale di Vallebona e Violetta Aprosio di Vallecrosia Alta. "E’ doveroso esprimere un particolare ringraziamento ai primi grandi benefattori di questo ente e di questa struttura e a tutti gli Amministratori della Fondazione che si sono succeduti in questi anni, i quali, con impegno e devozione, si sono prodigati affinché quest’opera sociale così importante fosse portata a compimento permettendo oggi l’accoglienza fino ad un massimo di 78 persone" - dice Mauro Vicenzi, direttore della Fondazione Rachele Zitomirski.