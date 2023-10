Recital di poesia a Casa Rachele con Maria Salamone: primo service del Lions Club Bordighera Capo Nero Host (Foto e video)

Il Lions Club Bordighera Capo Nero Host porta allegria e spensieratezza alla Rsa Casa Rachele - Fondazione Rachele Zitomirski di Vallecrosia. Come primo service dell'anno lionistico 2023-2024 i Lions, ieri pomeriggio, hanno, infatti, organizzato un recital di poesia per gli ospiti della residenza per anziani.

Il presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host Giovanni Amalberti, accompagnato dal cerimoniere Rino Aliquò, ha spiegato: "E’ un service improntato soprattutto sul sociale, che è uno dei tanti obiettivi preposti. La poetessa Maria Salamone, che ringraziamo per aver accettato di partecipare a questo bellissimo evento, intratterrà gli ospiti con le sue poesie".

La poetessa italo-francese Maria Salamone, invitata dal Lions Club Bordighera Capo Nero Host per l'occasione, ha recitato in modo sublime alcune delle sue poesie, incentrate su diversi temi come l'amore, l'amicizia e il tempo, e ha anche intonato due canzoni, una in francese, "La Vie en rose", e una in italiano, "Vorrei volare", rallegrando e commuovendo il pubblico presente. “Attraverso la poesia io canto la vita” - ha detto la poetessa Maria Salamone - “E’ un modo per sentirsi felici e rallegrare gli altri”.

Alla conclusione dell'evento il Lions Club Bordighera Capo Nero Host ha consegnato un gagliardetto alla poetessa Maria Salamone e a Roberta Pastorino della Rsa Casa Rachele - Fondazione Rachele Zitomirski di Vallecrosia. Infine, la poetessa italo-francese, nata a Montedoro ma residente a Cannes in Francia, ha donato alla Casa Rachele la poesia che ha scritto proprio per la Rsa: "Un sorriso".

Maria Salamone è autrice di due raccolte in lingua francese “De sentiments et de rêves” e “Pour un chant de vie” e di una raccolta in lingua italiana: “In cammino sulle vie del cuore”. Molto apprezzata in Costa d'Avorio, è stata la prima donna ad essere ammessa al Rotary Club d’Abidjan-Cocody, ha partecipato ad opere di beneficenza e ha organizzato premi letterari nelle scuole del Paese. In segno di riconoscimento per l’opera svolta, le è stata intitolata una biblioteca, inoltre alcune sue poesie sono state inserite nei testi scolastici di primo e secondo grado di vari paesi d’Africa. E' stata definita “Poetessa senza frontiere” per i numerosi eventi con cui ha lasciato un’impronta come, per esempio, nella Base Logistico-addestrativa e al Teatro Ariston di Sanremo, al Palazzo della Regione Toscana, al Palazzo Vecchio a Firenze, all’Alliance Française di Genova e di San Marino, al Museo diocesano SS. Apostoli di Roma, alla Base Logistico-addestrativa di Cefalù, (PA), all’Ufficio al Turismo del Palazzo del Festival a Cannes, al Consolato generale d’Italia a Nizza, all’Accademia Italiana della Cucina Delegazione Paris-Montparnasse a Parigi, al Montecarlo Beach nel Principato di Monaco, ai Palazzi dell’ONU BIT e OMPI a Ginevra, all’Accademia Internazionale delle Arti Contemporanee del Belgio, al Centro Culturale Francese d’Abidjan in Costa d’Avorio, di Cotonou nel Benin e di Kingstown à Saint-Vincent-et-les- Grenadines. Nel corso della sua vita ha ricevuto diversi premi e onorificenze: Medaglia d’Oro al “Mérite et Dévouement Français”, Medaglia d’Argento del Presidente della Repubblica italiana, 1° Premio della LIDH in Italia, Medaglia di Platino al Merito Letterario in Belgio, Golden Women per la poesia a San Marino e tantissimi altri. In Afghanistan, presso una base militare italiana, la poesia dedicata ai caduti di Nassiriya è stata incisa su una lapide. Nelle Marche è madrina del Premio Letterario “Città di Corridonia e “Città di Recanati”. A Firenze è co-direttore della prestigiosa Camerata dei Poeti, sezione Europa. Montedoro, paese natio, le ha conferito la Medaglia d’Oro della Città e, infine, sue poesie sono state incise su blocchi di marmo in un monumento dedicato ai migranti.