Vallecrosia, la Banda Musicale di Vallebona intrattiene e diverte gli ospiti di Casa Rachele (Foto e video)

Tanti applausi e ovazione per la Banda Musicale di Vallebona che, con la sua esibizione, ha intrattenuto e divertito gli ospiti della Casa Rachele a Vallecrosia. Il concerto è andato in scena oggi pomeriggio all'interno della residenza per anziani.

Dopo lo stop a causa dell'emergenza Covid i musicisti della Banda Musicale di Vallebona sono tornati a suonare nella casa di riposo e con brani originali per banda e della tradizione popolare italiana hanno emozionato e fatto cantare e ballare tutti i presenti: ospiti, parenti, amici e il personale di Casa Rachele. Per l'occasione era presente anche l'assessore di Vallecrosia Patrizia Biancheri.

E' stato, perciò, un successo il tradizionale concerto della Banda Musicale di Vallebona che, prima del Covid, veniva proposto ogni anno agli ospiti di Casa Rachele dopo le festività natalizie. "Vi è un legame tra Vallebona e questa struttura. Uno dei maggiori benefattori della struttura, al momento della sua costruzione, è stato il postino di Vallebona Armando Viale che ha lasciato tutti i suoi averi per completare Casa Rachele" - fa sapere Mauro Vicenzi, direttore della Fondazione Rachele Zitomirski - "La struttura quest'anno festeggia 27 anni e così martedì 16 gennaio alle 16 faremo una grande festa con tutti i 78 ospiti e i loro parenti".