Anche all'Ancora è possibile svolgere il Servizio Civile Universale: per ragazzi tra 18 e 28 anni

C’è tempo fino alle 14 del 15 febbraio per presentare domanda di Servizio Civile Universale presso l’Ancora di Sanremo. Si cercano ragazzi e ragazze di età compresa fra i 18 e i 28 anni che desiderino fare questa esperienza, che rappresenta un’occasione di crescita personale e un'opportunità di educazione alla cittadinanza attiva.

La durata del servizio è di 12 mesi, l’impegno previsto è di 25 ore settimanali per 5 giorni la settimana dietro corresponsione di un assegno di 507,30 € erogato mensilmente direttamente dal Dipartimento per le politiche giovanili ed Servizio Civile Universale.

I 21 posti di servizio civile disponibili presso il Centro Ancora sono a Ventimiglia, Vallecrosia, Sanremo, Bajardo, Riva Ligure ed Imperia. I giovani saranno impegnati in attività di assistenza e sostegno a tossicodipendenti, animazione ed educazione di minori ed assistenza ed integrazione sociale di richiedenti asilo. In particolare 2 posti sono presso la Comunità per tossicodipendenti Riviera Flowers Ventimiglia, 3 ai Centri di aggregazione giovanile di Taggia, 2 a quello di Imperia, 3 al Centro aggregazione giovanile di Sanremo, 2 al Centro di accoglienza straordinaria di Baiardo, 3 presso quello di Imperia, 4 a Vallecrosia e 2 a Riva Ligure..

Il Servizio Civile rappresenta per i giovani un’importante opportunità di crescita e formazione personale oltre che permettere loro di inserirsi con responsabilità nella società di domani.

La propria candidatura potrà essere presentata in modalità on-line grazie alla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it, raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, cui si potrà accedere attraverso S P I D, Sistema Pubblico d’Identità Digitale.