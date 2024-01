Gestione assistenza sanitaria al Festival di Sanremo, la Asl1 Imperiese fa chiarezza

“Gli eventi relativi al Festival di Sanremo che si terranno nel perimetro del Teatro Ariston, verranno gestiti secondo il piano sanitario stilato dal dipartimento emergenza-urgenza di Asl 1 in collaborazione con il Servizio 118 competente e condiviso con RAI in qualità di committente. Per qualità professionali e di competenza, il personale medico ed infermieristico individuato apparterrà ad Asl1 e opererà al di fuori orario del normale orario di servizio; pertanto tale attività non influenzerà in alcun modo la performance del presidio sanitario locale che altresì potrà giovarsi della componente sanitaria all’interno del teatro per la gestione di situazioni che richiederebbero altrimenti il trasporto in ospedale". A fare chiarezza sulla gestione dell'assistenza sanitaria al Festival di Sanremo è la Asl 1 che interviene in merito a quanto detto nelle ore scorse da Anas.



"Le ambulanze presenti e il relativo personale - continua la nota - faranno capo a tutte le reti associative del territorio imperiese con equa distribuzione. Le Pubbliche Assistenze facenti capo alla rete ANAS si occuperanno esclusivamente degli eventi esterni e collaterali al Festival, con supervisione del locale Servizio 118 a cui dovranno fornire un dettagliato piano sanitario come da DGR 460/16 al fine di garantire la massima tutela della salute e sicurezza pubblica”.