Festival di Sanremo dopo anni cambia l’assistenza sanitaria che sarà gestita da Anas Imperia Liguria

L’Associazione Nazionale di Azione Sociale (ANAS), rete associativa nazionale che raccoglie centinaia di organizzazioni di volontariato che svolgono in tutta Italia attività di protezione civile, servizi di trasporto per ammalati, dializzati e persone in condizione di vulnerabilità, si è aggiudicata il servizio di vigilanza sanitario del Festival 2024. Ne informano con soddisfazione i consociati della Liguria.



"L’attività di Anas nel 2024 avrà un forte impatto sul territorio. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una grossa crescita di adesioni in numero sempre maggiore di associazioni che prima erano legate ad altri enti o senza punti di riferimento ed aiuto. Ora è arrivata la conferma anche della qualità dei servizi erogati perchè Anas Imperia Liguria gestirà per il Festival di Sanremo tutti i servizi di assistenza sanitaria, ambulanze, squadre a piedi, vigilanza supporto, prima e durante l'evento.

L'evento internazionale del Festival di Sanremo, avrà il suo apice nei giorni dal 6 al 10 febbraio 2024 quando famosi cantanti parteciperanno alla gara per la miglior canzone italiana condotta da Amadeus e Fiorello presso il Teatro Ariston con altri momenti a Casa Sanremo, al Palafiori, al Casinò, ma molti altri appuntamenti collaterali sono in programma giorno e notte in queste settimane.

Anas Italia è un Ente e Rete Associativa Nazionale anche in collaborazione con Libertas espleta quindi le funzioni per conto di Ministeri, Coni, Sport e Salute, Runts Terzo Settore, ecc ecc. facendo da tramite e rappresentando migliaia di associazioni in Italia supportando giornalmente tesserati, famigliari ed amici in tutte le loro necessità, gestendo importanti eventi progetti e fornendo importanti servizi. I comitati provinciali regionali sono quindi estensione territoriale del nazionale per attività, riconoscimenti, agevolazioni/esenzioni di legge ma soprattutto con tutte le loro risorse ed esperienze ogni giorno sono impegnati a fornire supporto alla collettività e ad ogni genere di ente, amministrazione, associazione, persona.

Un plauso particolare a chi sta contribuendo a questo successo di ANAS:

Luca Vinci responsabile della Ponente Emergenza, Paolo Trabattoni, Massimo Agostini, Giuseppe Coniglio, Andrea Rapa, Roberto Pizzorno referenti di Anas Liguria Imperia Savona Genova, Flavio Ronzi referente sanità 118 di Anas Italia e Antonio Lufrano portavoce nazionale di Anas Italia.



Un bel traguardo raggiunto, ma siamo certi che questa squadra ci farà vedere molte altre belle cose. Per il momento godiamoci un importante edizione del Festival di Sanremo!!!".



Per informazioni e collaborazioni contattare: Anas Imperia Liguria 392-5891200