Per il 40° anniversario dell'Alliance Française una mostra ispirata a Monaco e Sanremo

Dal 2024, anno in cui si celebra il 40° anniversario dell'Alliance Française, la struttura ospiterà l'innovativa mostra dell'artista Houda Bakkali. Tutti i suoi dipinti hanno la particolarità di essere progettati utilizzando la realtà aumentata, il pubblico sarà poi immerso nel cuore della mostra attraverso tour interattivi alla scoperta delle tecniche digitali utilizzate nel processo creativo dell'artista. Attraverso spazi immersivi, questa mostra può essere visitata ovunque nel mondo. La mostra prevede un percorso espositivo virtuale e audiovisivo in cui vengono proiettate alcune opere di Houda Bakkali ispirate a Sanremo e Monaco.



“In un’occasione così speciale e in una istituzione così prestigiosa non poteva mancare diverse opere ispirate a Sanremo e Monaco - dice l'artista -. È il mio modo di ringraziare per il suo amore e condividere la sua energia, la sua gioia e i suoi colori con il mondo. Oltre alle opere d'arte vengono proiettate diverse realtà aumentate e video di opere realizzate e ispirate a Monaco e San Remo. Questo è uno dei grandi vantaggi dell’arte digitale, le permette di raggiungere tutti senza limitazioni spaziali o temporali, creando sinergie in tutto il mondo.” L'opera ispirata al Casinò di Sanremo viene proiettata virtualmente e audiovisivamente.





“Les péchés capitaux”

"In questa mostra all'Alliance Française de Madrid, voglio condividere la mia serie “Les péchés capitaux”, che ci invita a riflettere sulla società che abbiamo creato attraverso una visione ironica e giocosa. Le maschere invitano lo spettatore a riflettere e il la tecnica digitale lo invita a giocare con le loro diverse versioni, creando un filo conduttore tra i sette pezzi". Houda Bakkali