Festival di Sanremo: in attesa delle prove all'Ariston la città si prepara tra lavori e qualche 'mugugno' (Foto)

Tra annunci, lavori, divieti e immancabili ‘mugugni’, sta crescendo l’attesa per il Festival di Sanremo. Una kermesse canora che, mai come quest’anno viene considerata la più importante degli ultimi anni.

Mentre sul solettone di piazza Colombo si sta costruendo il più grande palco mai allestito da quando Rai Pubblicità, Gruppo Eventi e comune hanno deciso di portare fuori dall’Ariston il Festival, c’è attesa per l’arrivo dei primi protagonisti. Dopo le prove a Roma, infatti, sono previste quelle all’interno del teatro che, almeno per ora è ancora un cantiere.

Le location previste da tempo stanno prendendo forma anche se, il vero look del Festival lo si avrà solamente a fine gennaio, quando sarà allestito anche il celeberrimo ‘green carpet’ e saranno terminati tutti i varchi che verranno installati nel pieno centro della città.

Le zone prevalentemente interessate dai lavori sono quelle di piazza Colombo, che è stata chiusa al traffico già da lunedì scorso, piazza Borea D’Olmo e via Mameli, ma anche Pian di Nave, piazzale Vesco e il Forte di Santa Tecla. In questi ultimi tre casi, almeno per ora, i lavori non sono ancora partiti.

Dicevamo di divieti e mugugni, visto che il centro è praticamente già ‘off limits’ e trovare un parcheggio per auto o moto è un’impresa. Molti, infatti, quelli che sono stati rimossi per far posto a mezzi della Rai e quelli della Riviera Trasporti.

Il ‘carrozzone’ del Festival è in allestimento e i lavori all’esterno subiranno un breve stop solo mercoledì, quando è previsto il passaggio di una forte perturbazione, poi ci sarà il via libera di Giove pluvio, visto che le previsioni per la fine del mese sono buone.