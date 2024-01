Ventimiglia, Scullino: "Prosegue imperterrita l’azione demolitoria della maggioranza rispetto alle 'buone pratiche'"

"Prosegue imperterrita l’azione demolitoria della maggioranza rispetto alle 'buone pratiche' nelle quali è subentrata, con conseguenze negative non soltanto in termini di perdita di risorse e di opportunità pubbliche e private ma anche di danno sia erariale, diretto, attuale e concreto come ho dovuto segnalare alla Corte dei Conti e sia in violazione del 'legittimo affidamento' di investitori privati. Cito nel primo caso la rinuncia ai contributi statali e/o regionali per il sottovia ferroviario, per la messa in sicurezza degli impianti sportivi di Peglia e per il mercato centrale" - afferma l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Cito anche, in conseguenza della revoca del procedimento per la ricostruzione della passerella, la rinuncia implicita a chiedere all’Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale di inserire nel 'Programma di riesame 2023' del P.G.R.A. (Piano di Gestione Rischio Alluvione) 2021-2027, ormai chiuso, il passaggio dalla fascia A rossa inedificabile a quella BB gialla a edificabilità condizionata sia del centro cittadino e sia di Marina San Giuseppe e questo all’esito del collaudo degli interventi sulle sponde dei lotti due e tre successivi del progetto che invece sono stati abbandonati" - sottolinea Scullino - "Nel secondo caso di 'fiducia' dei privati protetta dalla legge rientrano, soprattutto, i rapporti antichi e consolidati con importanti realtà finanziarie presenti a Ventimiglia da decenni e che con il comune hanno stipulato accordi di programma e convenzioni urbanistiche, una delle quali, per esempio, ha consentito la realizzazione del porto turistico. Ma non solo, hanno anche condiviso istruttorie, per esempio quella dell’Ambito RU2 di rigenerazione urbana di Lago, ex ACI e parcheggio sotterraneo di piazza Costituente, approvata dal consiglio l’8 giugno 2022 in variante al Puc e naufragata in Regione con il decreto dirigenziale del 10 ottobre 2022 n. 6062, naufragio recepito e fatto proprio dal commissario il 9 novembre 2022 con atto n. 49 preso con i poteri del consiglio".

"Per rimanere a quella e per superare gli ostacoli regionali riguardanti il P.T.C.P paesistico ma soprattutto il vincolo idraulico e quelli di 'suscettività al dissesto PG3a' i privati a questo punto hanno stralciato le aree a rischio e due mesi fa hanno finalmente ottenuto il sospirato parere favorevole della Regione alla variante al Puc di iniziativa privata denominata 'Borgo del Forte' e 'Borgo del Forte campus' trasmessa a Genova dal commissario con atto di impulso n. 44 del 23 marzo 2023. È di queste ore l’annuncio che la 'fiducia' dei privati in questo specifico investimento di circa 200 milioni di valore è stata mal riposta perché l’amministrazione Di Muro non lo considera di pubblico interesse per Ventimiglia esercitando una facoltà discrezionale che però ha precisi confini" - fa sapere Scullino - "Finora le 'buone pratiche', in questo caso, sono state tutte del commissario e non dell’Amministrazione precedente che ho guidato, esse hanno indotto i privati a effettuare onerosi acquisti immobiliari e a sostenere spese, e la decisione dell’amministrazione Di Muro di deludere le loro aspettative dovrà essere supportata da solide e inattaccabili motivazioni in controtendenza con decenni di proficuo partenariato pubblico-privato".