Il Villaggio del Festival a Sanremo 2024 tra novità e momenti esclusivi

Verrà inaugurato lunedì 5 febbraio all'interno del Parco di Villa Ormond il Villaggio del Festival di Sanremo, l'importante evento collaterale alla kermesse canora. L'annuncio questa mattina ad Ancona, nella sede della Camera di Commercio, nel corso di una conferenza stampa di presentazione della nuova edizione dell'evento, alla presenza di Chiara Biondi, assessore alla Cultura della Regione Marche, Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio, e Giuseppe Grande, direttore del Villaggio. Sono intervenuti da remoto, il senatore Guido Castelli commissario straordinario di Governo alla ricostruzione sisma 2016, e l'assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi. Ad ospitare le molteplici attività in programma fino al 10 febbraio, tre strutture prestigiose quali Villa Ormond, il Padiglione Liberty Pedriali e il Museo del Fiore, immerse in un parco meraviglioso vista mare dove cantanti, istituzioni, studenti, imprenditori e i numerosi ospiti vivranno momenti all'insegna della spensieratezza e di confronto su differenti tematiche, dalla musica, allo spettacolo, alla cultura e all'enogastronomia.

Molte le compartecipazioni istituzionali di rilievo che hanno sposato il progetto, tra cui la Regione Marche, l'assessorato al Turismo di Regione Liguria, la Camera di Commercio delle Marche e Riviere di Liguria, la Confcommercio Imperia. Come ogni anno il Comune di Sanremo patrocinerà il Villaggio. “All’interno della più importante kermesse italiana le Marche avranno una importante vetrina per promuovere il territorio, i principali eventi, le straordinarie bellezze ed eccellenze che la nostra regione sa offrire – ha commentato in una nota il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli - insieme alla Camera di Commercio e all’Anci Marche la sinergia tra i principali attori del territorio riesce ad esprimere un’occasione unica per raccontare le Marche ad un pubblico nuovo che potrà scoprirle e visitarle”.

Tra le novità di questa edizione la collaborazione del critico musicale Michele Monina che curerà le interviste con cantanti e ospiti di rilievo. Confermata anche la presenza della poliedrica conduttrice tv, Vittoria Castagnotto.

Tanto spazio sarà dedicato alla Regione Marche, che a Sanremo promuoverà le sue bellezze storiche, artistiche, paesaggistiche e culturali.

Il Villaggio del Festival significa anche eventi esclusivi, come la 14ma edizione del Gran Gala della Stampa, con la conduzione di Marino Bartoletti e Luana Ravegnini, dove la giuria ha presentato le Nomination per Fiorello, Annalisa e Il Volo rispetto ai premi da ritirare quali Numeri Uno-Cittá di Sanremo, premio Super Hit, e premio alla Carriera.

Di sicuro interesse la partecipazione di Webboh, brand di Mondadori Media e prima community italiana dedicata alla Gen Z, che animerà i pomeriggi durante tutta la settimana del Festival con momenti di intrattenimento e spazi valoriali dedicati in particolare alle nuove generazioni.

Inoltre il Villaggio significa benessere; sarà allestita un'area beauty all'interno della quale ci si potrà immergere in un percorso sensoriale e di relax con i professionisti del settore impegnati nella rappresentazione visiva dei propri prodotti e dei segreti del loro mestiere.

«Ancora una volta la Camera di Commercio delle Marche – ha evidenziato Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche - è a fianco della Regione e dei principali attori istituzionali ed economici per promuovere l’immagine e l’attrattività della regione in uno dei principali scenari mediatici nazionali ed internazionali. Un grande impegno organizzativo che svolgiamo in collaborazione con la Camera di Commercio della Regione Liguria, in un’ottica di sostegno che valorizza sempre più la nostra dimensione aggregata». Come ogni anno spazio alle attività culturali con una rappresentanza di studenti lucani provenienti da Senise, della Sardegna e di Sanremo, con seminari didattici, esibizioni e momenti sull'educazione civica con esperti di comunicazione e influencer pronti ad interfacciarsi con i più giovani