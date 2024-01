Diano Castello: dopo la pausa delle feste natalizie al via la quarta edizione della rassegna di Teatro Amatoriale

Riparte, dopo la pausa per le festività natalizie, la quarta edizione di Autunno/Inverno, la rassegna di Teatro Amatoriale organizzata da F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) Imperia in collaborazione con il Comune di Diano Castello e patrocinata dalla Provincia di Imperia.

Il primo appuntamento del nuovo anno è per venerdì prossimo alle 21 con la Compagnia “Fabricateatro” di Imperia, che porterà in scena lo spettacolo "La mia storia è troppo lunga" di Teresa Gandolfo per la regia di Fabricateatro.

“Meglio morire in piedi che vivere in ginocchio....Se ognuno di noi gettasse la spugna, come andrebbe a finire?... La gente dopo il risveglio si è addormentata di nuovo.... Però è necessario continuare, andare nelle scuole...” Sono frasi tratte da interviste a mogli, figlie, madri e sorelle di vittime della mafia dalle quali emerge, impellente e costante, la necessità di continuare a parlare, spiegare, ricordare.”

Lo spettacolo contiene il brano “Michele Lu Lanzone” di Dario Fo e Franca Rame. In scena: Pier Di Pasqua, Renato Donati, Teresa Gandolfo, Elena Orsini e Giuseppe Socratini. La prenotazione è vivamente consigliata e si può fare telefonando al n. 0184-844108 o direttamente alla pagina dedicata alla rassegna del sito.

Questi i prossimi appuntamenti:

Sabato 27 gennaio - Compagnia Teatro Otto di Soldano - “A lüna bona”

Sabato 10 febbraio - Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu -“Tütu pé ina camixiöra grixa”

Sabato 24 febbraio - Teatro d’Asporto - “Il calapranzi”

Sabato 9 marzo - Nasciüi pe rie - “Pe chi u la fame u pan u pa lasagne”

Sabato 23 marzo - Amici del Teatro di San Bartolomeo al Mare - “Ciò che vide il maggiordomo”