'Sogni di Pace': domenica prossima a Sanremo un titolo emblematico per la festa dell'Azione Cattolica

Sanremo ospiterà, domenica prossima, la 'Festa della Pace' dal titolo emblematico 'Sogni di pace', la tradizionale ricorrenza per l’Azione Cattolica dei ragazzi quest'anno assume un significato particolare: parlare di pace e farlo in maniera visibile alla cittadinanza è una necessità che sicuramente diventa una vera e propria esigenza vista la situazione che il mondo sta vivendo. Inoltre la festa non sarà riservata solo all’Acr, quel settore dell’Azione cattolica che riguarda i più piccoli, ma diventa festa unitaria, cioè per tutti i settori e per tutte le età, ed è conclusiva del triennio visto che la domenica successiva si svolgerà l’Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche.

La Festa si svolgerà nella zona centrale della città e prevede attività studiate per accontentare tutte le fasce d’età, la 'Marcia della Pace' nelle vie cittadine e la Messa nel primo pomeriggio all’oratorio dell’Immacolata in piazza san Siro; la celebrazione sarà presieduta da sua Eccellenza, mons. Vescovo Antonio Suetta.

'Sogni di pace' è un invito non solo a desiderare ardentemente che ciò avvenga, ma anche ad agire nel nostro tempo e nel mondo che abitiamo per rendere possibile a tutti un mondo più vivibile. “Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo.” (Qo 3,1): questo è il nostro tempo, non possiamo rimanere a guardare ma ognuno deve fare la sua parte.