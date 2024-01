Passerella Squarciafichi a Ventimiglia, Scullino: "Ci sono voluti sei mesi per dare l’incarico di un nuovo progetto"

"Ci sono voluti sei mesi per dare l’incarico professionale per la redazione di un nuovo progetto di fattibilità tecnico-economico ed esecutivo per la ricostruzione della passerella pedonale sul fiume Roya" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino commentando la determina del Comune che stabilisce l'affidamento dell’incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione esecutiva relativo alla ricostruzione di una passarella pedonale sul fiume Roya.

L’amministrazione Di Muro al fine di poter procedere, quanto prima, alla ricostruzione della passerella crollata inseguito alla tempesta Alex ha, infatti, avviato un'apposita procedura, ad evidenza pubblica, individuando il raggruppamento temporaneo di professionista RTP EXA Engineering srl di La Spezia, SIPAL Spa / KK Architetti associati, quale gruppo di professionisti idoneo per procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva impegnando una spesa che ammonta a 152.256,00 euro.

"Questa mattina ho appreso dell'incarico e della relativa spesa per un nuovo progetto per la passerella" - afferma il consigliere Scullino - "Si basa su una delibera-fantasma mai pubblicata sull'albo pretorio online. Ho chiesto lumi al mio avvocato amministrativista e mi ha risposto che 'la cosiddetta delibera n. 185 del 28.11.2023 non esiste fino a quando non viene pubblicata sull'albo pretorio online. Da quel momento può veder subordinata la sua esecuzione o alla scadenza della vacatio legis di 15 giorni consecutivi oppure avere immediata esecuzione per motivi di urgenza. La pubblicazione, infatti, è un adempimento che la Legge impone ad substantiam et non ad probationem tantum. Di conseguenza, la determinazione n° 1072 del 30 dicembre del 2023 è nulla per inesistenza dei presupposti e gli effetti già da essa prodotti, consistenti nell’affidamento dell’incarico e nell’impegno di spesa integrano la fattispecie di danno erariale, certo, liquido ed esigibile già parzialmente liquidato. Il danno emergente suddetto, quantificato al netto del lucro cessante in termini di tempestivo risultato di fruizione e di immagine, risulta, allo stato degli atti di 193.496,36 euro al netto di Iva ed oneri previdenziali (determinazione n. 214 del 5 marzo 2021 e contratto Rep. n° 6445 del 28 maggio 2021 ed appendice al contratto prot. 42145/2021 e determinazione n.° 293 del 12 aprile 2022) somma liquidata e di 152.256,00 euro, oneri contributivi e fiscali inclusi (determinazione n° 1072 del 30 dicembre 2023, somma impegnata a bilancio esercizio 2023), per un totale complessivo di 345.752,36 euro'. La segnalazione alla Procura presso la Corte dei Conti della Liguria in sede giurisdizionale rientra nei compiti del consigliere comunale sotto il profilo del dovere di controllo degli atti dell’amministrazione precedente. La nuova Amministrazione ha, infatti, cancellato, in autotutela decisoria, l’intero percorso che prevedeva un progetto da oltre 12 milioni, che comprendeva anche la nuova passeggiata e la viabilità del lungo Roya, ormai prossimo a tagliare il traguardo, portato avanti dall’Amministrazione che ho avuto l’onore di presiedere, e ha deciso di ripartire da zero con una perdita di soldi e di ulteriore tempo".