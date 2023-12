'Il Natale dei bambini' a Bordighera, Rodà: "11 eventi per le famiglie" (Foto)

A Bordighera ha preso il via, e continuerà fino al 6 gennaio, “Il Natale dei bambini”, il programma di animazione, spettacoli e laboratori creativi che la città delle palme dedica ai più piccoli, veri protagonisti dei giorni di fine anno: tanti gli appuntamenti con la speciale atmosfera delle feste.

“E’ una novità, pensata a misura di famiglia, del calendario della stagione invernale. Fantasia, divertimento, magia sono le parole che ci hanno ispirato per dare vita a 11 eventi: abbiamo iniziato lo scorso 15 dicembre e proseguiremo fino all’Epifania. Ma a Bordighera per i bimbi c’è tanto altro! La Scibretta si è trasformata in un albero parlante dai racconti incantati, la cassetta delle letterine aspetta i messaggi in partenza per il Polo Nord e gli elfi saranno all’Ufficio di Babbo Natale in piazza Padre Giacomo Viale ancora il 23 dicembre, dalle 15 alle 17. Vi aspettiamo!” - commenta l’assessore Melina Rodà.

Ecco il programma degli appuntamenti con “Il Natale dei bambini”:

22 dicembre – Spettacolo teatrale “Lo schiaccianoci” - ore 17, mercato coperto piazza Garibaldi

23 dicembre – Baby dance e spettacolo di danza “Christmas Show” – dalle ore 16, Villaggio di Natale in paese alto ed evento itinerante

27 dicembre – Laboratorio “Creazioni con la pasta di sale” – ore 15, Villaggio di Natale in paese alto

29 dicembre – Laboratorio “Disegna un personaggio che cambia umore” – ore 15, Villaggio di Natale in paese alto

30 dicembre – Baby dance – ore 15, Villaggio di Natale in paese alto

2 gennaio – Laboratorio “Costruisci animali di carta” – ore 15, Villaggio di Natale in paese alto

4 gennaio – Laboratorio “Crea una girandola colorata” – ore 15, Villaggio di Natale in paese alto

6 gennaio – Laboratorio “Costruisci la marionetta della Befana” – ore 15, Villaggio di Natale in paese alto

La Magia della Scibretta, l’albero parlante di Bordighera, ha inizio tutti i giorni dopo il tramonto.

L’Ufficio di Babbo Natale sarà aperto ancora il 23 dicembre, dalle 15 alle 17, nel Villaggio di Natale in paese alto.