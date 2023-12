Bordighera inaugura le casette in legno di Natale in corso Italia (Foto e video)

Bordighera inaugura le casette in legno di Natale in corso Italia. Il taglio del nastro è avvenuto oggi alla presenza degli assessori di Bordighera Martina Sferrazza e Melina Rodà, del consigliere comunale Barbara Bovania, dei rappresentanti dell'organizzazione Gust Italia e della polizia locale.

"Inauguriamo il mercatino di Natale in corso Italia" - dice l'assessore di Bordighera Martina Sferrazza - "E' ancora in fase di allestimento e vi saranno novità nei prossimi giorni. Sarà comunque aperto sia durante la settimana che nei fine settimana. Ci saranno anche attrazioni per i più piccoli".

Ogni giorno fino al 1° gennaio, dalle 10 alle 20, la centrale via cittadina sarà immersa nell’atmosfera delle feste con decorazioni a tema, luci, il mercatino ed eventi. Domenica 24 dicembre alle 10 e alle 15.30 sarà, infatti, presente Babbo Natale, giovedì 28 dicembre alle 15.30 andrà, invece, in scena il concerto di Natale mentre sabato 30 dicembre, alle 10 e alle 15.30, vi sarà animazione itinerante per il divertimento di grandi e piccoli. Residenti e turisti potranno, perciò, passeggiare, fare shopping e divertirsi in occasione delle prossime festività.

Nella città alta, invece, oggi è iniziato l'allestimento di un albero di Natale fatto tutto all'uncinetto. "E' un bellissimo progetto di solidarietà e condivisione" - fa sapere l'assessore Melina Rodà - "Più di mille mattonelle fatte all'uncinetto daranno vita a un bellissimo albero di Natale che verrà acceso il 13 dicembre a Bordighera Alta".