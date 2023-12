Bordighera, prodotti artigianali e di enogastronomia al mercatino di Natale nel centro storico (Foto e video)

Prodotti tipici artigianali, di enogastronomia e tante idee originali, da fare come regali in vista delle prossime festività, sono stati in esposizione sulle bancarelle del mercatino di Natale andato in scena nel fine settimana a Bordighera Alta.

Tante persone hanno, infatti, ammirato e acquistato cuscini ricamati, tovagliette, vestiti, foulard, gioielli, quadri, articoli di oggettistica, piante, saponette, borse e prelibatezze culinarie dai banchetti presenti l'8, il 9 e il 10 dicembre nelle piazze del centro storico.

L'evento era a cura dell'AnticoDoc e U Risveiu Burdigotu.