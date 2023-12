Consiglio comunale a Ventimiglia, la minoranza chiede più parcheggi rosa e per disabili

"In via Repubblica, in prossimità dell'ufficio delle poste centrali, erano presenti alcuni stalli adibiti a persone con disabilità ma tali stalli sono stati soppressi per dare spazio a posti per motoveicoli e sono stati installati a una distanza considerevole dai predetti uffici sul tracciato del mercato settimanale, in questo modo non sono utilizzabili nelle giornate di venerdì. In città non vi sono sufficienti parcheggi rosa destinati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori di bambini con età inferiore a due anni". Lo hanno segnalato con un'interrogazione i consiglieri comunali di minoranza Vera Nesci, Alessandro Leuzzi, Gabriele Sismondini e Cristina D'Andrea durante la seduta del consiglio comunale di Ventimiglia andata in scena ieri sera.

"Considerate le numerose lamentele da parte di persone con disabilità, da parte di donne in stato di gravidanza e genitori di bambini piccoli interroghiamo il sindaco e l'assessore competente per sapere se è intenzione di questa amministrazione ripristinare almeno uno stallo per persona con disabilità in prossimità dell'ufficio delle poste centrali nello stesso spazio oggi adibito al parcheggio di moto e di installare un parcheggio rosa" - chiedono i consigliere comunali di minoranza - "Se è intenzione di questa amministrazione installare almeno uno stallo per persone con disabilità e per donne in stato di gravidanza in prossimità di tutti gli ordini di interesse pubblico della città, in quanto tempo intendono effettuare tali interventi che sono urgenti per le persone con disabilità”.

Il vicesindaco Marco Agosta ha risposto: “Abbiamo nominato con decreto sindacale ad agosto la commissione Peba. Abbiamo fatto i parcheggi per disabili in via Della Repubblica, il 29 agosto, e in piazza Della Libertà, all'entrata del palazzo comunale, vicino alla rampa di accesso. Siamo sempre stati attenti e mi sento quotidianamente con il presidente del comitato Peba Basso che convocherò a giorni per fargli gli auguri di Natale, poi a giorni sentiremo la consigliera Nesci per la sua disponibilità. Per quanto riguarda i parcheggi rosa li abbiamo previsti nei punti essenziali, pensavo a villa Olga. Ci attiveremo per il 21 dicembre, data in cui vi convocherò, per fare un po' il punto della situazione. Le mamme che hanno dei bambini di due anni possono accedere tranquillamente a tutti i parcheggi blu previo domanda alla polizia locale in via Sa Secondo 9. Siamo stati super attenti a questi stalli“.

“Ringrazio per la risposta precisa" - ha commentato il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "Sono felice che vuole convocarci per parlare di questo argomento perché pensiamo che sia assolutamente necessario. Ringrazio anche per il rifacimento di stalli per disabili davanti alle poste perché pensiamo siano necessari. Siamo felici di quello che è stato fatto. Mi piace pensare che a seguito delle diverse interrogazioni fatte, tanti giorni fa, l'amministrazione prima è intervenuta e poi ci ha risposto. Vuol dire che queste interrogazioni significano qualcosa e funzionano. Siamo disponibili sempre al confronto“.