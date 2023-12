Ventimiglia, spostamento delle imbarcazioni dei pescatori: emendamento approvato in consiglio comunale (Foto)

Folto pubblico di cittadini, principalmente pescatori, in consiglio comunale a Ventimiglia per ascoltare in particolar modo uno dei punti all'ordine del giorno: la variante al progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime e, soprattutto, la presentazione dell'emendamento riguardante lo spostamento delle imbarcazioni dei pescatori.

"Andiamo ad approvare una variazione al Pud, ovvero il piano di utilizzo delle aree demaniali" - spiega l'assessore Adriano Catalano - "Diversi sono gli obiettivi che ci vogliamo prefiggere con la stesura di questo piano: vogliamo dare impulso all'attività turistica del litorale, vogliamo tutelare le associazioni sportive e natanti anche per il risvolto sociale che rivestono. Abbiamo prestato attenzione anche alle categorie fragili rilevando delle aree per i disabili. Nell'emendamento andiamo ad aggiungere un'altra area per i disabili. Andiamo ad aggiungere l'area da adibire ai pescatori e le altre modifiche sono state apportate a seguito del confronto e alle richieste delle associazioni di categoria. Abbiamo voluto inserire le richieste in maniera immediata e puntuale. Abbiamo volto l'attenzione anche ai nostri animali da compagnia, andando ad individuare un'area da attrezzare per loro. I punti sono quindici anche se in questi giorni ha animato in particolar modo la situazione dei pescatori. Le aree in cui si potrebbero spostare le imbarcazioni sono state individuate tra il porto e lo stabilimento Margunaira, la spiaggia di lungomare Varaldo e un'altra area in via Lamboglia".

"Ritiro il mio emendamento, in cui c'è scritto ciò che ho già detto in commissione, visto che l'emendamento della maggioranza è migliorativo rispetto al mio" - fa sapere il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi - "L'area attuale dove ci sono le barche a vela verrà usata per le imbarcazioni di pescatori. La convivenza tra bagnanti e imbarcazioni non creerà problemi. Le più belle spiagge liguri sono caratterizzate da imbarcazioni da diporto. La nostra storia arriva dai marinai e pescatori. Il mare e gli appassionati da diporto sono una risorsa anche turistica. Chiedo un voto favorevole a questo emendamento, spero unanime. E' un voto per soddisfare le esigenze di tutti".

"Si è proposto questo emendamento perché è migliorativo e aggiuntivo per risolvere alcune situazioni che ci sono state segnalate. Riguarda principalmente la cartina 4c relativo al litorale più cittadino. L'emendamento va a modificare la parte finale di via Lamboglia tra il torrente Nervia e il molo" - dice il consigliere comunale di maggioranza Simone Bertolucci - "Si chiede la possibilità nella mappatura per chiedere che possano coincidere tre possibilità. La mappatura della spiaggia libera attrezzata viene garantita per circa 23 metri. L'individuazione della Sla è già presente. Si passa da tre a quattro spiagge libere attrezzate. La spiaggia per disabili è già presente nell'emendamento viene raddoppiata. Per dare un riparo a eventualità a mareggiate c'è un'aggiunta per le imbarcazioni. Vi è un ampliamento per le strutture ombreggianti. Sono state ascoltate tutte le associazioni e il comitato di quartiere. L'assessore Catalano e il vicesindaco Agosta si sono confrontati con tutti. La proposta è di modificare l'emendamento sopprimendo il punto c".

"L'emendamento ha la fattibilità dell'ufficio tecnico?" - chiede il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Sono contenta per le associazioni dei pescatori che in questo modo sono risultate soddisfatte così come sono state accolte le richieste delle altre associazioni. Complimenti all'Amministrazione che è riuscita a fare a tutto in due giorni. Sono scettica, però, su un punto: l'allungamento e la manutenzione delle scogliere. Per quanto riguarda il Pud vero proprio, era stata prevista l'acquisizione di aree che non hanno più i requisiti, soprattutto di aree di confine che formalmente appartengono al Demanio marittimo ma non hanno più i requisiti demaniali e così possono essere acquisite al patrimonio comunale ed essere utilizzate per l'interesse della città".

"Vorrei fare un piccolo storico che è successo in questi giorni. Ci siamo visti in commissione consiliare un emendamento che questa sera è stato ascoltato. L'ho ascoltato molto attentamente. Effettivamente il Pud è un documento molto importante. Un'ora prima del consiglio comunale ci arriva un'email su questo emendamento" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "Durante la commissione il consigliere Parodi ci ha detto che le zone indicate dal Pud non erano sicure per tanti motivi. Questa sera all'emendamento viene aggiunto un quarto punto. La prima spiaggia indicata, se si dovranno spostare queste imbarcazioni, sarà tra il porto e lo stabilimento Margunaira, poi tra la foce del fiume di Nervia. Il punto c tra Margunaira e lo stabilimento Stella che è molto piccola. Lo spostamento è previsto nella spiaggia compresa tra via Lamboglia e la foce del fiume Nervia solo se le precedenti risultano non idonee o qualora non siano sufficienti, quindi, questo spazio verrà usato solo se le precedenti risultano non idonee o non sufficienti. Mi asterrò perché ho dubbi e non mi è piaciuto il metodo".

"L'emendamento che è stato fatto dalla maggioranza è quello scaturito dal confronto molto aperto avvenuto all'interno della commissione. Con sorpresa abbiamo visto che la maggioranza ha aggiunto una spiaggia per disabili e una spiaggia libera attrezzata accanto alla spiaggia libera di Nervia. Sicuramente sacrifica un po' i bagnanti e le famiglie" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Sarebbe stato meglio dare un locale da usare come sede per il circolo dei pescatori. La modifica del piano della costa è sostanziale. Solo quando arriveranno le mareggiate vedremo cosa succederà".

"In commissione c'è stato presentato un Pud e questa sera ci viene proposto un documento modificato" - commenta il consigliere comunale Vera Nesci - "C'è qualcosa che dal punto di vista matematico non mi torna. A parte il sacrificio per quella spiaggia libera frequentata da famiglie e bambini, la spiaggia per disabili verrebbe a trovarsi circoscritta tra la nuova Sla e l'area per le nuove imbarcazioni. Non essendo sufficiente questo spazio per le imbarcazioni dovrebbero comunque rimanere gli altri spazi previsti. L'ho accolto favorevolmente visto che vi è in previsione un'altra spiaggia per disabili ma vorrei sapere dove sarà collocata. Doveva essere convocato il comitato Peba ma mi risulta che non è stato fatto. Ci asterremo perché rimangono dei dubbi".

"Ci sono un po' di modifiche che avete modificato. Rispetto al documento presentato in commissione vi è una sostanziale modifica: come ha gestito l'aumento di una spiaggia per disabili la commissione Peba? Leggo di una spiaggia libera attrezzata ma non credo che la Spes o i balneari siano stati contattati. Credo che il buonsenso debba prevalere sempre. Le associazioni degli sportivi e dei pescatori devono essere rispettate ma non riguarda solamente loro, bisogna considerare anche i cittadini che vivono e lavorano a Nervia" - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "La fattibilità da parte degli uffici è già arrivata? Sono convinto che una soluzione che possa far contenti tutti la si possa trovare".

"Non condivido il modus operandi. Penso che nell'individuazione di certe aree per categorie importanti per la nostra città bisognava trattare la situazione in modo diverso" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea - "Si dovrebbero considerare sia le associazioni dei pescatori, sia il comitato di quartiere e sia la Spes. Voterò a favore anche se non condivido il modus operandi".

"L'emendamento è della maggioranza ma ringrazio il consigliere Parodi che ci ha messo tutto il suo impegno e ci ha spronato a riguardo" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Matteo Ambesi.

L'emendamento presentato questa sera dalla maggioranza è stato votato con tre voti astenuti. In seguito, è stata discussa e approvata la variante al progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime. "E' una visione turistica della città. Ci sono tante cose in questo Pud: ci sono ben 15 punti che vanno verso un'ottica turistica. E' una modifica che è stata oggetto di discussioni. Il metodo, che qualcuno ci ha criticato, è positivo" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "E' un metodo che ha portato a un consenso generalizzato. la legge impone di ascoltare e l'abbiamo fatto. Abbiamo voluto confrontarci con le associazioni che non eravamo tenuti ad incontrare prima ma sapevamo che avremmo inciso sulle loro attività. Avremo potuto ascoltare tutti i comitati di quartiere della città e tutte le associazioni ma questo nel procedimento è previsto perché a seguito di questo voto si aprirà un confronto che sarà positivo. Abbiamo deciso di aumentare l'ombreggiatura che non era mai stato fatto in passato. L'aggiunta di una spiaggia libera attrezzata era giusto farlo. Andiamo a pianificare una serie di attività che si possono fare, sia a iniziativa pubblica che privata. Facciamo qualcosa di innovativo cercando di attirare un turismo di élite: creare pontini galleggianti. Abbiamo anche delle aree naturalistiche e paesaggistiche da valorizzare ma dobbiamo arrivarci. Abbiamo fatto una delibera di giunta e a breve porteremo una delibera di interesse affinché all'interno del porto potremo avere due imbarcazioni o gommoni che ci consentiranno di visitarle. Piazza Italia è un sogno di questa amministrazione. La prossima settimana vi sarà un sopralluogo di Anas insieme a noi per capire la realizzazione di Piazza Italia. Facciamo interventi a difese delle nostre spiagge. Sullo sport andiamo a confermare e svilupperemo le attività outdoor sul mare. Per quanto riguarda il sociale andremo a raddoppiare le spiagge per disabili. L'area cani l'abbiamo migliorata nella sua localizzazione ma la vogliamo fare. Sui pescatori abbiamo voluto ragionare con il buonsenso. Abbiamo cambiato la localizzazione di altre concessioni. Quando questa amministrazione andrà a definire il mese e le modalità in cui si toglieranno gli scogli naturalmente prima ci occuperemo dello spostamento delle imbarcazioni. Non credo che una delle tre aree individuate andranno a ledere le spiagge, bisognerà gestirle. Serviranno presidi che controlleranno di più le spiagge".