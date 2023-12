Consiglio comunale a Ventimiglia, "problema di sicurezza stradale a Mortola e Grimaldi": l'interrogazione della minoranza

"Nelle frazioni Mortola e Grimaldi esiste un problema di sicurezza stradale dovuta alla larghezza della strada, al manto stradale e alla scarsa illuminazione. Questo tratto di strada è molto frequentato da residenti e turisti, soprattutto nel periodo delle festività e durante la stagione estiva". Lo hanno segnalato con un'interrogazione i consiglieri comunali di minoranza Vera Nesci, Alessandro Leuzzi, Gabriele Sismondini e Cristina D'Andrea durante la seduta del consiglio comunale di Ventimiglia andata in scena ieri sera.

"Considerate le numerose lamentele fatte dai cittadini, residenti e turisti che frequentano le frazioni indicate, stante la pericolosità della strada, interroghiamo il sindaco e l'assessore competente per sapere se è intenzione di codesta amministrazione adoperarsi per il ripristino e la messa in sicurezza delle vie comunali indicate" - hanno chiesto i consiglieri di minoranza a proposito della messa in sicurezza delle strade comunali in frazione Mortola e Grimaldi - "Se, inoltre, è intenzione di codesta amministrazione installare un numero sufficiente di lampioni sul tratto di strada e in quanto tempo intendono effettuare tale intervento".

L'assessore Domenico Calimera ha risposto: "Nel mese di febbraio 2022 è stato presentato il progetto esecutivo al fine di realizzare le opere necessarie a poter dare viabilità completa alla strada comunale via Della Pace. Da allora a oggi la novità importante è che con una nota a protocollo del 21 novembre 2023 il presidente della Regione Liguria, accogliendo gli indirizzi dell’assessore Giampedrone, ha notificato un decreto recante il quarto piano stralcio degli interventi più urgenti finanziando la sistemazione del versante contro ripa sulla statale uno in zona Grimaldi e sottostante la strada per Grimaldi Superiore, via della Pace, in località della Mortola Terre Bianche per un finanziamento di 345.336 euro. Per poter completare l'opera manca un co-finanziamento di 102mila euro. L'opera completa viene, infatti, a costare 447mila euro. L’amministrazione darà seguito, per completare l’opera, a trovare una soluzione per questo finanziamento".

“Dopo 132 giorni abbiamo avuto la risposta e dopo 173 giorni la discutiamo e la mettiamo con modifica“ - ha commentato il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - “Queste somme, in un primo tempo, erano state, nel febbraio del 2022, messe a bilancio. Poi le somme non sono più state a disposizione e ora mancano ancora 100mila euro per finanziare il progetto iniziale del quale in parte mi posso ritenere soddisfatto. Quello che chiedevo io, oltre a questo, era l’illuminazione della quale immagino che ancora oggi non ci siano le coperture. Non citandola mi confermate che l'illuminazione comunque non è prevista. Non mi ritengo completamente soddisfatto ma ritengo che un quartiere di Ventimiglia, una frazione tra le più belle della città di confine, che avrà a breve un pezzo di strada quasi in sicurezza di questi tempi è comunque una notizia interessante”.