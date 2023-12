Consiglio comunale a Ventimiglia, approvato il regolamento per l'istituzione del vigilante ambientale intemelio (Foto)

E' stato approvato in consiglio comunale di Ventimiglia il regolamento per l'istituzione della figura del vigilante ambientale intemelio.

"E' una nuova figura per la tutela ecologica e ambientale del territorio. Il personale della polizia locale non è sufficiente e, perciò, l'Amministrazione ha deciso di proporre questa figura" - spiega l'assessore Milena Raco - "Si occuperà del controllo delle deiezioni canine ma potrà occuparsi anche del controllo dei rifiuti. Le sanzioni andranno da 100 a 300 euro. Il corpo sarà decretato nei prossimi giorni. Il primo passo importante è sapere che si avranno quattro persone che si muoveranno sul comprensorio ma solo una su Ventimiglia. Oggi parliamo di decretare il regolamento che andrà a istituire questa figura. Come lo pagheremo si vedrà in seguito. Sarà una figura del comune di Ventimiglia che partirà in via sperimentale che quindi si potrà anche sospendere. Abbiamo pensato che la figura sia in borghese ma avrà un cartellino di riconoscimento. I cittadini hanno dimostrato di voler una città più pulita".

"In commissione sollevai tre questioni e ho ancora dei dubbi. Nell'articolo 12 si dice che queste figure verranno pagate con le multe che faranno. Questa soluzione non mi soddisfa. Se assumiamo delle persone dobbiamo sapere come andremo a pagarle. Per il servizio sono favorevole ma non è chiaro dove e quando si troveranno i fondi" - commenta il consigliere comunale Gabriele Sismondini - "Mi asterrò".

"Non andrà a incidere sul costo della Tari e oltre che essere finanziato dalle sanzioni verrà istituito un apposito capitolo" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella.

"E' una cosa che dovremo modificare in divenire ma visto le tantissime lamentele che i cittadini ci hanno segnalato questa figura farà da deterrente. Il cittadino starà più attento" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Simone Bertolucci - "Credo che sia una cosa positiva. Il mio voto è favorevole".

"E' una notizia lodevole però occorre che venga ben specificata la copertura economica e quante saranno queste figure" - dice il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Abbiamo necessità di capire".

"E' un'iniziativa valida che potrà supportare il servizio della Teknoservice però vorrei sapere nello specifico quanti saranno i vigilanti e quante ore faranno" - afferma il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea - "Se saranno indirizzati dall'assessore e dalla polizia locale ben venga però vorrei sapere come funzionerà il servizio e come verranno pagati e da dove verranno presi i fondi".

"Riguardo alle deiezioni canine i vigilanti ce li chiedono i proprietari dei cani e potremo pensare in futuro di arruolarli come volontari" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Matteo Ambesi - "Spero che il servizio sia rivolto anche alle frazioni. Il mio voto sarà favorevole".

"Sono più favorevole a un'opera di prevenzione che sanzionatoria e il nome vigilante non mi piace" - commenta il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Non avendo potere sanzionatorio non toglieranno in realtà lavoro alla polizia locale che comunque dovrà poi sanzionare i responsabili. Vorrei che fossero destinata a opera di educazione sul senso civico".

"Il vigilante è già stato istituito di fatto perché è stato pubblicizzato. Già in precedenza qualcosa si era fatto con però scarsi risultati" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "L'idea è molto interessante visto che il problema esiste ma sono scettica sul pagamento e per questo motivo il mio voto sarà di astensione. Sono favorevole che la ditta che ha vinto l'appalto si faccia carico di questo. Bisogna ripristinare la motoretta che passava a pulire spronando l'azienda".

"Mi auguro che le sanzioni non siano sufficienti a pagare i vigilanti perché significa che non serviranno e potranno essere destinati ad altro" - dice il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella - "Ci vediamo costretti a istituire questo servizio di controllo e sanzionatorio. Speriamo che questo provvedimento sia utile al controllo e alla tutela del territorio comunale".

Il punto all'ordine del giorno è stato approvato con sei voti astenuti.