Ventimiglia: lotta alle deiezioni canine, il Sindaco Di Muro propone i vigilantes in giro per la città

“Arrivano i vigilantes contro le deiezioni canine”. Lo ha annunciato il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, che ha confermato l’inserimento in città di una squadra di guardie ambientali che possa sanzionare tempestivamente i padroni dei cani che non hanno cura dei beni pubblici e non rispettano le ordinanze vigenti.

La decisione del primo cittadino frontaliero è simile a quella che lo ha visto promotore dell’inserimento delle guardie giurate al cimitero di Roverino, che era stato utilizzato per molto tempo da diversi migranti come luogo dove lavarsi e fare i propri bisogni ma anche dove alcuni malviventi importunavano i visitatori.

“Se il Consiglio comunale ci sosterrà in questa iniziativa – ha detto Di Muro - nel 2024 inizieremo con controlli a tappeto per le strade della città”.