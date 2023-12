Il sanremese Matteo Riccitelli è “Chef Professionnel” de la Chaine des Rotisseurs

Matteo Riccitelli, executive chef della società AdHoc di Sanremo, è stato insignito dell'ambito titolo di Chef Professionnel de la Chaine des Rotisseurs durante la 55ª edizione della Grand Chapitre d’Italie.

Lo chef Riccitelli è stato incoronato nella sala della Scuola Nuova della Misericordiae alla presenza di Roberto Zanghi, Baili Delegue d’Italie, e di Ileana Freschi, Baili di Sanremo, mentre Giorgio Cravaschino è stato il padrino istituzionale.

“Si tratta di un riconoscimento importante a livello nazionale ed internazionale - dichiarano da AdHoc - e per festeggiare questo evento, venerdì 15 dicembre, una delegazione dei Rotisseurs Bailage di Sanremo si ritroverà presso il ristorante Tee Shot del Circolo Golf degli Ulivi, dove sarà effettuata una degustazione del i piatti dello Chef Riccitelli che verranno proposti appositamente per la grande serata”.

“Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento, che rappresenta un grande traguardo per la mia carriera - ha dichiarato lo chef Riccitelli - è il risultato di tanti anni di duro lavoro e dedizione alla cucina, e mi motiva a continuare a migliorarmi e a crescere professionalmente”.

La Chaine des Rotisseurs è una delle più antiche e prestigiose associazioni di cuochi del mondo, fondata nel 1248. L'associazione conta oltre 30.000 membri in tutto il mondo, che sono selezionati per la loro competenza, passione e impegno per la cucina.

La Chaîne des Rôtisseurs è presente in Italia dal 1960. Il Bailliage Nazionale d’Italia, organo di vertice dell’Associazione a livello nazionale, opera per la diffusione della cultura della gastronomia attraverso i suoi Bailliages Territoriali.

“Questi ultimi rappresentano la meravigliosa eterogeneità del nostro territorio e dei suoi talenti enogastronomici e portano a compimento la loro missione attraverso l’organizzazione di eventi gastronomici di altissima valenza conviviale e culturale” dichiarano da Chaîne des Rôtisseurs.