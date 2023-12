Ventimiglia, Parodi propone di spostare le imbarcazioni dei pescatori a Nervia: il Comitato di quartiere non ci sta (Foto)

Si dovrebbe parlare anche della futura location che verrà concessa alle 200 imbarcazioni dei pescatori, che si dovranno spostare per consentire la realizzazione del reef, durante la seduta straordinaria del consiglio comunale di Ventimiglia che andrà in scena questa sera alle 19. Il consigliere comunale Roberto Parodi, con un emendamento, ha proposto la zona di Nervia, una possibilità che, però, non è assolutamente condivisa dai residenti.

"Ci giunge notizia che l’Amministrazione intenda modificare il Pud sulla base di un emendamento presentato dal consigliere Parodi, il quale propone di trasferire tutte le barche di associazioni, circoli e privati a Nervia, sulla spiaggia frontistante via Lamboglia. Come Comitato di quartiere di Nervia esprimiamo assoluta contrarietà alla proposta" - commenta il Comitato di Quartiere di Nervia - "Nel merito, facciamo notare che Nervia già ospita un gran numero di piccole imbarcazioni, l’area individuata è una spiaggia frequentata da famiglie con bambini e non si comprende come mai ogni cosa che non si sa dove dislocare finisca a Nervia. Quanto al metodo, era stato assicurato a noi e a tutti gli altri comitati che per ogni decisione impattante per la cittadinanza sarebbero stati preventivamente ascoltati i rappresentanti dei Comitati, ma, con nostro grande disappunto, non è andata così. Ci auguriamo che il percorso virtuoso del confronto coi cittadini diventi una regola assoluta, poiché riteniamo che più idee contribuiscano sempre a trovare le soluzioni migliori".

All'ordine del giorno vi saranno, infatti, la lettura e l'approvazione dei verbali del 30 novembre, una comunicazione del sindaco, question time, mozioni, interpellanze, interrogazioni e la variante al progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime (Pud), un argomento che aveva acceso una discussione tra il consigliere comunale Roberto Parodi, il sindaco Flavio Di Muro e i rappresentanti di Fratelli d'Italia durante la riunione di maggioranza della scorsa settimana visto che, secondo il rappresentante dei frontalieri, il Pud tutelava solo in parte i circoli nautici, gli amanti del mare e le imbarcazioni da diporto.

Tra i punti all'ordine del giorno vi sarà anche il regolamento per l'istituzione della figura del vigilante ambientale intemelio e una pratica per il permesso di costruire convenzionato per la ricostruzione di un locale commerciale in via della Resistenza. Dovrà, perciò, essere approvata la bozza di convenzione urbanistica ai sensi delle norme attuative del Puc.