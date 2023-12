Ventimiglia, scontro in maggioranza: Parodi litiga con Di Muro sullo spostamento delle imbarcazioni dei pescatori (Foto e video)

Scontro, ieri sera, in comune a Ventimiglia: durante una riunione di maggioranza il consigliere Roberto Parodi ha, infatti, lasciato l'incontro dopo una discussione accesa con il sindaco Flavio Di Muro e con i rappresentanti di Fratelli d'Italia sul Progetto Utilizzo del Demanio e, in particolare, sullo spostamento delle imbarcazioni dei pescatori.

"E' stata una mia presa di posizione su qualcosa a cui tenevo visto che il Pud non trovava riscontro su quello che avevo chiesto io per quello che riguarda i circoli nautici, gli amanti del mare e le imbarcazioni da diporto" - dice il consigliere comunale Roberto Parodi - "Mi hanno scelto per rappresentarli e, quindi, dovevo prendere una posizione su un Pud che li tutelava solo in parte. E' chiaro che quando ci si trova a parlare con diversi partiti ognuno ha la sua posizione e per questo motivo che ieri mi sono arrabbiato e ho detto la mia opinione su quello che riguardava la modifica del Pud. Sembra, comunque, che questa mattina ci sia stata un'ulteriore modifica che verificherò domani".

"L'importante è che gli amanti del mare abbiano la possibilità di essere tutelati e di non aver nessun tipo di rischio per le imbarcazioni a seguito dell'eliminazione delle barriere, che al momento le proteggono, per consentire la realizzazione del reef" - sottolinea Parodi - "Non è un problema spostarsi ma è necessario un posto che abbia una protezione adeguata e uno spazio capiente per circa 200 imbarcazioni".