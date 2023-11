Ventimiglia, i pescatori: "Danni e disagi a ogni mareggiata" (Foto e video)

"Subiamo danni e disagi a ogni mareggiata" - lamentano i pescatori ventimigliesi che, dopo aver verificato quello che si è salvato in seguito a giorni di mareggiata, pioggia e forte vento, stanno sistemando l'area sulla spiaggia dove solitamente sostano le loro barche.

Montagne di legna, canne, pietre e tanta sabbia è ciò che rimane sulla spiaggia di Ventimiglia dopo la furia delle alte onde del mare che hanno invaso la costa della città di confine. "I marosi, che ogni volta sono sempre più violenti, hanno spostato il sistema che serve per trasportare le barche fino al mare" - fanno sapere dall'associazione pescatori sportivi dilettanti La scogliera - "Ora dobbiamo spianare la spiaggia, riposizionare la struttura e poi le barche che ogni volta, anche nel cuore della notte, durante una mareggiata spostiamo per impedire che le onde si portino via o danneggino le imbarcazioni. Questa volta non abbiamo subito ingenti danni, ma ci sono stati disagi, e tutte le spese sono ogni volta a carico dell'associazione".

Ventimiglia ospita diverse associazioni di pescatori e circoli velici. "Una possibile soluzione sarebbe fare un ripascimento degli scogli o spostarci in un'area più protetta, come quella al Biscione dove sono posizionati due moli che fanno già da protezione al Circolo Velico Ventimigliese" - dicono - "Togliere le barche da qui significa anche ridare ai cittadini una parte di spiaggia che al momento non possono utilizzare visto che ci sono le barche".