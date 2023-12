Bordighera, oggi al via il mercatino di Natale in corso Italia

In programma questo pomeriggio a Bordighera, alle 17.00, l’inaugurazione del mercatino di Natale di corso Italia.

Ogni giorno fino al 1° gennaio, dalle 10.00 alle 20.00, la centrale via cittadina sarà immersa nell’atmosfera delle feste con casette di legno, decorazioni a tema e luci: l’occasione per una piacevole passeggiata e magari, la vigilia, incontrare Babbo Natale o assistere, il 28 dicembre alle 15.30, al concerto di Natale. Sabato 30 dicembre, poi, tanta animazione itinerante per il divertimento di grandi e piccoli.

Nella città delle palme, quindi, cresce l’attesa. Dopo gli eventi de “Il ponte della cultura”, che si sono svolti il fine settimana dell’8 dicembre, il calendario della stagione proseguirà con tanti altri appuntamenti pensati per regalare svago e divertimento.