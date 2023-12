Da Fiorello e Maria De Filippi ennesimo spot per la pista ciclabile di Sanremo

Si avvicina il Festival e Sanremo diventa sempre più protagonista sui media nazionali. Dopo l’annuncio dei big della 74ª edizione, Amadeus e Fiorello proseguono con la loro promozione della kermesse facendo la spola tra Tgi1 e la finestra mattutina di ‘Viva Rai2!’. E proprio durante lo show mattutino di Fiorello la Città dei Fiori è stata nominata con uno dei tanti entusiastici riferimenti alla pista ciclabile.

Fiorello, in videochiamata con Maria De Filippi in occasione del suo compleanno, l’ha invitata a Sanremo per la settimana del Festival dicendo: “Vieni, c’è una bella ciclabile”. E la conduttrice di ‘Amici’ non si è tirata indietro: “Mi vesto da postina e ti porto la posta”.

E così la pista ciclopedonale a due passi dal mare torna protagonista della narrazione festivaliera, così come è sempre stata quando cantanti e presentatori non si sono tirati indietro davanti alla classica corsa sotto il sole con tanto di ampia condivisione sui canali social.