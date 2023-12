74° Festival di Sanremo: l'étoile dei due mondi Roberto Bolle ospite della serata finale

Dopo aver annunciato la rosa dei cantanti in gara, Amadeus ha scelto ancora il Tg1 per regalare un'altra 'pillola' in vista della 74ª edizione del Festival di Sanremo.

Alla platea sera di Rai1 il conduttore ha svelato uno degli ospiti della serata finale: l'étoile dei due mondi Roberto Bolle.

Per lui si tratta di un ritorno a Sanremo dopo l'edizione del 2016 quando si esibì anche in un passo a due con Virginia Raffaele. Bolle ha salutato la convocazione di Amadeus con un videomessaggio da Londra: “Non vedo l’ora di portare la danza su un palcoscenico importante”.

Amadeus, infine, ha ricordato la serata di Sanremo Giovani in programma il 19 dicembre in diretta dal Casinò. Quella sera verranno scelti i tre esordienti da portare in gara insieme ai 27 già resi pubblici e, inoltre, tutti i cantanti della 74ª edizione del Festival sveleranno i titoli delle loro canzoni.