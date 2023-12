74° Festival di Sanremo: da Annalisa ai Negramaro, da Mahmood a Diodato ecco i 27 cantanti in gara

Quando manca poco più di due mesi alla 74ª edizione del Festival di Sanremo inizia a prendere forma lo show che segna la quinta conduzione consecutiva firmata da Amadeus.

È stato lo stesso direttore artistico a svelare oggi in diretta al Tg1 la rosa dei 27 cantanti che si sfideranno in gara all’Ariston dal 6 al 10 febbraio. A loro, lo ricordiamo, si aggiungeranno i tre scelti da Sanremo Giovani, in programma il 19 dicembre in diretta dal Casinò.

Al 74° Festival di Sanremo saranno in gara: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, I Ricchi e Poveri.

Al Tg1 Amadeus ha svelato anche la scenografia curata da Gaetano e Chiara Castelli.

Durante Sanremo Giovani, come da tradizione, i 27 cantanti in gara saranno presenti e annunceranno i titoli delle loro canzoni.