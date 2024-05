Sanremo: per il terzo anno consecutivo la Fondazione Sinfonica avrà per l'estate l'auditorium 'Franco Alfano'

In attesa di conoscere il programma che viene elaborato in queste settimane, l’Amministrazione comunale di Sanremo ha confermato anche per l’estate 2024 l’affidamento esclusivo dell’Auditorium ‘Franco Alfano’ di corso Imperatrice alla Fondazione ‘Orchestra Sinfonica’.

Si tratta del terzo anno consecutivo, nel quale la fondazione potrà gestire l’auditorium che, finalmente dopo 20 anni di impasse, proprio due anni fa ha trovato nuova vita al termine della sua ristrutturazione, con una serie di spettacoli musicali, sempre organizzati dalla Sinfonica. Spettacoli che hanno trovato grandi riscontri da parte del pubblico, sia residenti che tra i turisti.

La decisione della Giunta è stata presa proprio in funzione del successo ottenuto nelle ultime due stagioni e per incrementare lo sfruttamento della struttura a favore della promozione dell’offerta turistica e culturale della città dei fiori.

Il calendario degli eventi, che come detto è in fase di elaborazione e sarà presentato nelle prossime settimane, dovrà essere concordato con l’Amministrazione e dovrà essere riservata al Comune la possibilità di utilizzare lo spazio per la realizzazione di propri eventi. Palazzo Bellevue ha ovviamente predisposto un disciplinare di intesa con la Sinfonica che, tra le altre cose, prevede che le manutenzioni ordinaria e straordinaria, il pagamento delle utenze sono a carico del Comune. La fondazione si occuperà dei procedimenti, degli allestimenti e delle pulizie legate agli eventi organizzati.