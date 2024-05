Il dj Faber Moreira batte il record mondiale delle 200 ore di Norberto Loco e punta all’obiettivo di 240 ore alla consolle

Il muro delle 200 ore è crollato: il 59enne saluzzese Fabrizio Morero, noto sui palchi delle discoteche come Faber Moreira, alle 5 di venerdì 24 maggio ha battuto il record delle 200 ore che nel 2014 il dj polacco Norberto Loco aveva ottenuto al Temple Bar di Dublino.

Nella sua Saluzzo, la città dove ha iniziato a collezionare i 6.000 vinili che lo accompagnano sul palco, Faber Moreira ha staccato il biglietto per entrare nella storia della musica.

Energia alle stelle dentro e fuori il Pala CRS – Saluzzo, dove sono già arrivate a ballare 20.000 persone e dove tutti ormai guardano alle 21 di sabato 25 maggio, quando Faber raggiungerà il suo obiettivo: 240 ore alla consolle.

A fare il tifo, 70 persone nella crew, 20 collaboratori stretti, oltre 80 artisti ospiti, un popolo della notte che vibra con lui dal 15 maggio, quando Faber ha messo la puntina della consolle Technics sl 1200 su Big love di Peter Heller. Oltre alla folla colorata ed eterogenea che lo accompagna ogni giorno.

Davanti al palco di Faber ballano tutti: bambini, anziani, famiglie, adulti, scolari, atleti, ballerini di scuole di danza, componenti di associazioni che si occupano di disabilità. Arrivano da tutto il Piemonte per accompagnare Moreira nella sua impresa eroica: mixare per 240 ore alla consolle, staccandosi solo 2 ore al giorno.

Le telecamere monitorano ogni suo gesto, 15 testimoni si alternano perché 2 siano sempre presenti accanto a lui, un cronometro scatta quando si deve allontanare dalla consolle per dormire, lavarsi o altre necessità. E quando riposa, nel letto sul palco, i maxischermi ammoniscono: “shhh! Il dj dorme!”.

I prossimi 2 giorni saranno decisivi e ospiti incredibili si esibiranno sul palco. Venerdì 24, in occasione della cena dedicata allo Champagne Taittinger curata da Interno 2, ci saranno Up acrobatic con le loro incredibili coreografie aeree, il sax e il flauto di Dr Jeanfat, l’entusiasmo di Tuse come vocalist.

Sabato 25 maggio la tensione sarà palpabile. A Saluzzo arriverà Lorenzo Veltri, giudice ufficiale del Guinness World Record e del programma televisivo Lo Show dei record con Gerry Scotti.

Veltri potrà esaminare il materiale video, controllare il registro delle pause e, verificato che tutto il percorso verso il record sia in regola, potrà certificare subito la performance.

Ad accompagnare Faber Moreira nella notte della gloria ci saranno Enrico Giorda alla voce e 3 super guest dj: Don Calo, 4Mina e Don Paolo e la cena gourmet del Corona grossa.

Ma non è finita qui! Domenica 26 maggio sarà il momento delle celebrazioni, delle premiazioni e dei ringraziamenti. Mentre verrà servita la cena dal ristorante Interno 2, accanto a Faber si esibirà in consolle il giovane dj che ha vinto il contest e poi ancora Anton Wave alle percussioni, Enrico Giorda alla voce, Dr Jeanfat con il suo sax e flauto e come guest dj Luca Testa e Ludovic Gosmar. Verranno premiati i gruppi di ballerini più numerosi, i costumi più originali, le coreografie più belle e chi ballerà per il maggior numero di ore. Un premio speciale sarà assegnato a chi ballerà per il maggior numero di ore notturne.

LA DICHIARAZIONE

«La musica mi dà la carica», ha dichiarato Moreira, chiarendo: «Quando la stanchezza si fa sentire, metto un pezzo che mi ricorda qualche momento importante e sento il “livello della batteria” che risale. Restare concentrato non è facile, l’allenamento è stato importante, ma ora è fondamentale l’energia della gente: mi arriva da coloro che ballano, da chi parla o scrive di me e di questa avventura, da chi mette like ai post e alle storie, da chi arriva a qualsiasi ora, liberamente, balla per un po’ e mi saluta sorridendo. La musica unisce e fa bene all’anima e questo evento vuole raccontarlo. Perciò grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto: se ho superato le 200 ore lo devo a voi. E ora si va avanti, fino a 240!».

CURIOSITÀ

Musica: Faber utilizzerà oltre 6.000 dischi per un peso complessivo di 1 tonnellata e mezza , quanto 1 tricheco, 23 persone di corporatura media oppure una mamma giraffa e il suo cucciolo

Faber utilizzerà oltre 6.000 dischi per un , quanto 1 tricheco, 23 persone di corporatura media oppure una mamma giraffa e il suo cucciolo Preparazione: allenamenti da 2 ore al giorno, con qualsiasi tempo, alternando corsa, nuoto, yoga e palestra; niente alcolici e caffeina e bevande energetiche; dieta scrupolosa.

allenamenti da 2 ore al giorno, con qualsiasi tempo, alternando corsa, nuoto, yoga e palestra; niente alcolici e caffeina e bevande energetiche; dieta scrupolosa. Trasporti: per estendere la festa alla città sono state organizzate navette gratuite nelle serate clou e 4 linee di bus notturni con i maggiori centri della Granda

per estendere la festa alla città sono state organizzate navette gratuite nelle serate clou e 4 linee di bus notturni con i maggiori centri della Granda Food& beverage: nell’area lounge si alterneranno i migliori ristoranti della provincia, in modo che ogni sera ci sia un menù diverso, mentre nel privè o nella beach area Taittinger si potranno consumare strepitosi cocktail. Non mancheranno il servizio bar, gli snack, lo street food e la caffetteria.

Sul sito www.wrafestival.it è possibile scoprire il programma dettagliato, tutti gli step dei record precedenti, i percorsi delle navette, prenotare tavoli e leggere il menù di ogni serata.

NOTE BIOGRAFICHE

Fabrizio Morero, saluzzese, 59 anni, a 13 anni scopre la passione per la musica. È in un negozio, compra il primo disco. È Contact di Edwin Starr. A questo primo se ne sono aggiunti altri, tanti altri e oggi la sua collezione supera i seimila vinili. Fabrizio prende il nome d’arte di Faber Moreira quando, attorno ai 20 anni, inizia la sua vita dietro alla consolle. Come Faber si è esibito nei migliori locali di tutta Italia, Ibiza e Sharm el Sheik, ha collaborato con Radio Monte Carlo, Radio Party Groove e Radio Number One, è stato direttore artistico di diverse manifestazioni e ha pubblicato numerose tracce con etichette canadesi e tedesche.